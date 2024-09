Enem 2024: o que é obrigatório levar? Confira itens permitidos durante a prova e os proibidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira o que você não deve esquecer de jeito nenhum no dia do Enem e os itens que devem ficar em casa para evitar desclassificação

A prova do Enem está marcada para os dias 03 e 10 de novembro. Serão aplicadas cinco provas, incluindo uma redação dissertativa-argumentativa.

Nesses dias, é importante estar atento para, além de conquistar uma boa nota, não ser desclassificado. Esteja de olho no que deve levar e no que é proibido no momento da prova.

Obrigatório levar na prova

Os candidatos devem apresentar, nos dias das provas, um documento oficial com foto, como RG, carteira de trabalho, identidade militar, entre outros. Em caso de furto ou roubo do documento, o candidato precisa apresentar um boletim de ocorrência emitido até 90 dias antes do primeiro dia de aplicação.

Também é necessário levar caneta esferográfica fabricada em material transparente de tinta preta para preencher o gabarito e escrever a redação.

O que não é permitido?

Canetas em materiais não transparentes, lápis ou lapiseiras, borrachas, réguas, transferidores, compassos e qualquer outro material similar são proibidos na prova. Os candidatos também não devem portar, durante a prova, relógios digitais ou analógicos.

É permitido adentrar no prédio com celulares, fones de ouvido ou outros aparelhos, mas devem ser depositados desligados no porta-objetos antes da prova, assim como outros itens metálicos. O toque de um aparelho como ligação, mensagem ou alarme, desclassifica o candidato.

Óculos escuros e chapéus também não são permitidos durante a prova.