Como calcular a nota do Enem? Saiba como a prova é corrigida

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para universidades públicas e privadas no Brasil.

Neste ano, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), cerca de 5 milhões de pessoas se inscreveram para a prova deste ano.

O que muitos estudantes desconhecem, no entanto, é como funciona o cálculo da nota final da prova, que é bem diferente de outras avaliações tradicionais.

No Enem, a nota não é simplesmente a soma dos acertos, pois utiliza um método estatístico chamado Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em consideração o nível de dificuldade de cada questão e o padrão de resposta do candidato.

O que é a Teoria de Resposta ao Item (TRI) no Enem?

A TRI é um modelo matemático que busca avaliar o conhecimento real do estudante, evitando fraudes e pontuações infladas por respostas ao acaso.

Em vez de considerar apenas o número de acertos, esse método analisa o comportamento do candidato em relação ao grau de dificuldade das questões.

Com isso, um aluno que acerta muitas questões fáceis e erra as mais difíceis pode ter uma nota menor do que aquele que acerta menos questões, mas acerta as mais difíceis.

Como as notas são distribuídas?

Cada área do conhecimento avaliada no Enem – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas – tem uma escala de pontuação que vai de 0 a 1000 pontos.

No entanto, o cálculo dessas notas não segue uma regra fixa de quantos pontos são atribuídos por questão, como em provas convencionais.

A nota varia conforme o desempenho geral dos candidatos naquela edição do exame.

A redação é calculada de forma diferente

Além das provas objetivas, o Enem também possui uma redação, que é avaliada por até dois corretores de forma independente.

Caso as notas dos dois corretores tenham uma diferença superior a 100 pontos, um terceiro corretor é acionado.

A redação tem cinco competências, cada uma avaliada de 0 a 200 pontos, totalizando 1000 pontos.

Como saber a nota final?

O resultado final do Enem é divulgado na Página do Participante, no site oficial do INEP, após a correção e processamento de todas as provas.

Neste ano, a prova acontece nos dias 03 e 10 de novembro. Os resultados serão divulgados em janeiro de 2025.

Os estudantes podem visualizar suas notas individuais em cada área do conhecimento e na redação, e essas notas são usadas para concorrer a vagas em universidades pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ProUni, e até para bolsas de estudo no exterior.

