Redação do ENEM: 3 dicas para ir bem em qualquer tema

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A professora de língua portuguesa Rute Cavalcante destacou 3 hábitos de estudos essenciais para quem quer garantir uma boa nota na redação do Enem.

Redação do Enem

A redação é uma das provas mais temidas pelos estudantes quando o assunto é Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Afinal, o texto pode ser responsável por até 20% da nota geral, além de possuir peso máximo em alguns cursos e universidades.

Garantir uma boa nota na redação pode facilitar a entrada em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa Universidade para Todos (Prouni).

Mais do que tentar adivinhas temas incasavelmente, é necessário estudar com estratégia e treinar o modelo de redação do Enem. O ideal é que o estudante esteja preparado para falar sobre qualquer assunto.

Como estudar para redação do Enem?

Rute Cavalcante, professora de língua portuguesa e especialista em redação, garante que é possível se preparar para qualquer temática, desde que o estudo seja feito com estratégia.

As principais dicas da professora são:

Se manter atualizado;



Treinar por eixos temáticos;



Se munir de repertório sociocultural.



1. O estudo de atualidades deve ser diário

Uma das principais exigências da redação do ENEM é a capacidade de discutir temas contemporâneos, que refletem problemas reais da sociedade brasileira.

Segundo a professora Rute Cavalcante, “o aluno precisa ter noção de que ele deve estar dentro dos assuntos das temáticas da atualidade”.

Investir em leituras de jornais, reportagens, e manter-se informado sobre os acontecimentos mais recentes é fundamental. Como destaca a professora, “nunca é um tema surpresa que ninguém viu, que ninguém sabe”.

Estar atento ao cenário nacional e internacional ajuda a construir uma base sólida para argumentar com propriedade em qualquer tema.

2. Treine redações por eixos temáticos

Para se preparar de forma eficiente, é importante identificar os grandes eixos temáticos que frequentemente surgem nas provas, como saúde pública, educação, violência e segurança.

Rute sugere que os estudantes construam um repertório para cada uma dessas vertentes. “Separem temáticas coringas como saúde pública, educação, violência, segurança pública... e baseado nessas vertentes, devem construir um repertório para cada uma delas”.

Esse treinamento permite que o estudante tenha referências sólidas e diversificadas para qualquer tema que surgir, facilitando a elaboração de um texto coeso e bem fundamentado.

>> Como fazer redação do Enem? Veja como deve ser a estrutura do texto



3. Repertório sociocultural

Muitos estudantes subestimam o valor do repertório sociocultural que acumulam ao longo da vida.

A redação do ENEM permite que o aluno utilize udiversas referências, desde séries e filmes até livros e documentários.

De acordo com a professora Rute, “as séries hoje em dia trazem muita temática de temas contemporâneos que estão em alta na sociedade, então eles podem utilizar aquilo ao seu favor na hora de construir uma redação”.

O importante é que o estudante reconheça o valor dessas referências e saiba utilizá-las de forma estratégica, relacionando-as aos temas propostos com coerência e originalidade.

Praticar é essencial

Vale lembrar que a habilidade da escrita requer prática. Então, o treino semanal de redação é parte fundamental de qualquer cronograma de estudos para o Enem.

"Dessa forma, os estudantes conseguem produzir um bom texto sobre qualquer temática sem levar grandes sustos nesse momento tão esperado", finaliza a professora.

VEJA TAMBÉM: