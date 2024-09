É impossível tirar zero no Enem? Saiba o que é o TRI na correção da prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos próximos dias 03 e 10 de novembro, levando, segundo dados do Ministério da Educação, 5 milhões de estudantes á realizarem as provas.

Na reta final, com a ansiedade e organização dos estudos, é comum que dúvidas sobre a correção e nota da prova surjam.

Um dos assuntos mais comuns é a Teoria de Reposta ao Item (TRI), um método utilizado para avaliar e garantir a nota dos candidatos.

O que é TRI no Enem?

A TRI é um modelo matemático que busca avaliar o conhecimento real do estudante, evitando fraudes e pontuações infladas por respostas ao acaso.

Em vez de considerar apenas o número de acertos, esse método analisa o comportamento do candidato em relação ao grau de dificuldade das questões.

Com isso, um aluno que acerta muitas questões fáceis e erra as mais difíceis pode ter uma nota menor do que aquele que acerta menos questões, mas acerta as mais difíceis.

Então, sim, é impossível zerar a prova do Enem. Isso porque, alguém que errou todas as questões não poderá tirar zero, da mesma forma, alguém que acertar 100% das questões, não tirará mil.

Como as notas são distribuídas?

Cada área do conhecimento avaliada no Enem – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas – tem uma escala de pontuação que vai de 0 a 1000 pontos.

No entanto, o cálculo dessas notas não segue uma regra fixa de quantos pontos são atribuídos por questão, como em provas convencionais.

A nota varia conforme o desempenho geral dos candidatos naquela edição do exame.

A redação é calculada de forma diferente

Além das provas objetivas, o Enem também possui uma redação, que é avaliada por até dois corretores de forma independente.

Caso as notas dos dois corretores tenham uma diferença superior a 100 pontos, um terceiro corretor é acionado.

A redação tem cinco competências, cada uma avaliada de 0 a 200 pontos, totalizando 1000 pontos.

Como saber a nota final?

O resultado final do Enem é divulgado no site oficial do exame, após a correção e processamento de todas as provas.

Os estudantes podem visualizar suas notas individuais em cada área do conhecimento e na redação, e essas notas são usadas para concorrer a vagas em universidades pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ProUni, e até para bolsas de estudo no exterior.

