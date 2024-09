IFPE: últimos dias para participar do processo seletivo para professor substituto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Terminam nesta semana, as inscrições para a seleção de professor substituto ofertada pelo Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

As inscrições são referentes ao Campus Cabo de Santo Agostinho e seguem até a quarta-feira (11).

Poderão se inscrever pessoas com graduação em Hotelaria ou Turismo, com pós-graduação na área. Para se inscrever, clique aqui.

Taxa

O pagamento da taxa, que é de R$ 90 pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil até 12 de setembro.

A tarifa deve ser paga através de Guia de Recolhimento da União (GRU), a ser emitida no Portal PagTesouro e conforme tutorial disponibilizado no site do campus.

Isenção da taxa

Pessoas que desejarem solicitar a isenção da taxa, vão poder fazer, também através de formulário eletrônico, entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro.

Salários e regime de trabalho

O candidato aprovado vai ter que cumprir 40 horas semanais no Campus Cabo de Santo Agostinho. O salário total pode chegar a R$3.924,53 (especialização), R$4.692,37 (mestrado) ou R$6.356,02 (doutorado).

Além disso, existem os auxílios de alimentação e transporte.

Resultado

A divulgação do resultado final do processo seletivo está programado para o dia 27 de setembro.

O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos a partir da publicação da homologação no Diário Oficial da União, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.

para mais informações, os candidatos podem entrar em contato através do e-mail assessoria.dgccsa@cabo.ifpe.edu.br.

