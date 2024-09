Redações nota mil no Enem: 5 elementos que todas têm em comum

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A redação do Enem pode ser responsável por até 20% da nota final. Por isso, se dedicar ao estudo e treino do formato exigido é essencial.

Redação do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerá nos dias 03 e 10 de novembro. E todos os estudantes desejam uma redação nota mil.

Com a data da prova cada vez mais próxima, os estudantes procuram estratégias de estudos mais direcionadas.

A redação é uma das partes mais singulares do Enem. Afinal, é possível zerar a redação, diferente das outros cadernos de questões, onde a correção não permite nota zero. Por isso, estudar e treinar com estratégia é fundamental nesta reta final.

O que uma redação nota mil precisa ter?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, responsável pela aplicação do exame, divulga, anualmente, a Cartilha do Participante.

Na Cartilha, são disponibilizados amostras de redações nota mil do ano anterior. Os pontos que todas têm em comum é o respeito e total adesão às 5 competências de correção da redação instauradas pelo Inep:

Competência 1: Escrever corretamente usando a norma formal da língua portuguesa;

Escrever corretamente usando a norma formal da língua portuguesa; Competência 2: Entender a proposta de redação e usar conhecimentos de diferentes áreas para desenvolver o tema de forma adequada ao texto dissertativo-argumentativo;

Entender a proposta de redação e usar conhecimentos de diferentes áreas para desenvolver o tema de forma adequada ao texto dissertativo-argumentativo; Competência 3: Selecionar, organizar e interpretar informações e argumentos para defender um ponto de vista.

Selecionar, organizar e interpretar informações e argumentos para defender um ponto de vista. Competência 4: Mostrar domínio dos recursos linguísticos necessários para construir uma boa argumentação.

Mostrar domínio dos recursos linguísticos necessários para construir uma boa argumentação. Competência 5: Produzir um texto claro, coeso e bem estruturado.

Cada competência vale 200 pontos. Cada corretor pode dar à nota para a competência de 40 em 40 pontos. Ou seja:

0- Não abarcou nenhum requisito da competência;

40 - Demonstra pouquíssimo domínio da competência em questão;

80 - Desemepenho mínimo;

120 - Demonstra médio desempenho;

160 - Apresenta bom domínio da competência;

200 - Excelente execução da competência.

Dois professores realizam a correção, assim, as notas são somadas e divididas por dois, resultando na nota final. Caso haja uma grande discrepância, um terceiro avaliador corrige o texto.

Entenda como se preparar para as competências da redação do Enem

Para a primeira, não tem segredo: é preciso estudar a norma formal da língua portuguesa, se atentando à grifa correta e pontuação.

Mas além disso, para garantir bons pontos na quarta competência, você deve demonstrar toda a capacidade do seu vocabulário, ou seja, utilizar variadas palavras no contexto correto.

Na quinta, você precisa ter um texto bem dividido. Ou seja, com introdução, desenvolvimento e conclusão bem claros para o corretor.

Já a segunda e terceira competência são sobre o seu desenvolvimento no tema e argumentação. Para isso, é preciso sustentar a sua tese por meio de fatos, dados, além do repertório sociocultural.

Sobre isso, a professora de língua portuguesa e especialista em redação, Rute Cavalcante, destaca que "o aluno precisa ter a noção de que o repertório que ele constrói durante toda a sua vivência escolar, não só no ensino médio, mas durante toda a sua vida, agrega também ao seu texto."

Treinar é essencial

Redação exige treino. Por isso, para alcançar uma boa nota, procure treinar diferentes temas durante a semana. Em entrevista ao Portal G1, o professor Aníbal Telles, do Curso Anglo, destaca que o ideal é fazer duas redações por semana.

