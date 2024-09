Repertório para redação no Enem: veja 5 fatos históricos para usar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Utilizar fatos históricos na redação do Enem demonstra para o corretor que o candidato está ciente das competências avaliadas no texto

A redação do Enem é a prova mais esperada do exame. Com temas sociais, a proposta é que o candidato produza um texto dissertativo-argumentativo, ou seja, o aluno precisa ser capaz de articular argumentos em defesa de um ponto de vista.

A avaliação da prova é realizada por meio das cinco competências. São esses critérios que definem o que o corretor irá analisar em cada um dos milhares de textos recebidos. A competência dois exige a utilização de outras áreas do conhecimento para enriquecer a redação.

As alusões históricas são ótimas formas de alcançar uma boa pontuação neste critério. A historiadora e produtora de conteúdo educacional Débora Aladim destaca alguns temas da história que se encaixam em diversos eixos temáticos.

1. Antiguidade Greco-romana

A Antiguidade Greco-romana é um dos marcos civilizatórios mais relevantes da história, deixando um legado imensurável para a cultura ocidental.

As ideias sobre democracia, cidadania e ética, principalmente da Grécia antiga, ainda ecoam em discussões contemporâneas.

Já a civilização romana nos oferece importantes reflexões sobre o direito, o urbanismo e a expansão territorial.

Por exemplo, ao discutir a importância da participação política e da representação popular, pode-se fazer uma alusão à experiência democrática ateniense.

Em temas sobre desigualdade social ou corrupção, o direito romano também pode ser uma referência importante.

2. Revolução industrial

A Revolução Industrial, que teve seu auge no século XVIII, transformou profundamente o modo de produção, levando à urbanização, ao crescimento das fábricas e à mecanização do trabalho.

Porém, também trouxe consigo graves problemas sociais, como a exploração da mão de obra, condições de trabalho precárias e uma acentuada desigualdade social.

Essa alusão pode ser eficaz em temas ligados ao trabalho, tecnologia, desigualdade social e impactos ambientais.

Ao abordar o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho, por exemplo, a Revolução Industrial oferece um contexto histórico ideal para refletir sobre as mudanças econômicas e sociais decorrentes das revoluções tecnológicas atuais.

3. Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, foi um dos conflitos mais devastadores da história, marcado pela ascensão de regimes totalitários e pela violação dos direitos humanos em larga escala.

O holocausto, o uso de armas nucleares e a criação da ONU foram consequências diretas deste conflito, que até hoje influencia a geopolítica mundial.

Esse período histórico é potente em temas que envolvem direitos humanos, intolerância, conflitos internacionais e política global.

Ao discutir a necessidade de combater o preconceito e promover a paz, por exemplo, a referência aos horrores da Segunda Guerra Mundial pode ser um ponto central para argumentar sobre as consequências trágicas do extremismo e da intolerância.

4. Colonização do Brasil

A colonização do Brasil pelos portugueses, iniciada em 1500, marcou o início de uma exploração econômica voltada principalmente para a extração de riquezas e o estabelecimento de um sistema escravocrata.

Esse período histórico deixou marcas profundas na formação social, econômica e cultural do país, especialmente no que diz respeito à desigualdade social e à questão racial.

Considerando que os temas do Enem sempre são sobre a realidade do país, este período da história pode ser mencionado em propostas como desigualdade social, racismo, formação cultural brasileira e questão indígena.

5. Vinda da corte para o Brasil em 1808

A vinda da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, foi um evento decisivo para a transformação do país, que passou de uma colônia a um centro administrativo do império português.

Esse movimento trouxe mudanças estruturais importantes, como a abertura dos portos, o desenvolvimento de instituições culturais e o início do processo de independência política do Brasil.

Esse repertório é particularmente útil em temas relacionados à modernização do país, política, independência e desenvolvimento cultural.

Por exemplo, ao debater a importância de políticas públicas voltadas para a modernização do Brasil, a vinda da corte portuguesa pode servir como um marco de reflexão sobre o início do processo de centralização e estruturação do Estado brasileiro.

Como usar alusões históricas de forma eficiente na redação

É importante lembrar que o uso de alusões históricas deve sempre estar alinhado ao tema. Não é bem visto apenas incluir a alusão sem contextualizá-la. Para atingir a nota máxima de qualquer competência da redação, é necessário organizar bem as ideias.

Além disso, ao utilizar esses exemplos, é essencial explicar como o evento histórico dialoga com a questão atual abordada pela proposta, criando uma ponte entre o passado e o presente de forma coesa e significativa.