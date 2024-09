XIV Prêmio Naíde Teodósio abre inscrições para projetos sobre estudos de gênero

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria da Mulher, anunciou nesta quinta-feira (19), que estão abertas as inscrições para o XIV Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de Gênero. Serão avaliados projetos em formato de redação, relato ou projeto de experiência pedagógica e documentário curta metragem.

Podem se inscrever professores e estudantes do 9º ano, ensino médio, técnico, graduação e pós-graduação. Os interessados podem submeter seus projetos até o dia 13 de novembro através do site da Secretaria da Mulher (www2.secmulher.pe.gov.br) ou da Facepe (www.facepe.br).



O prêmio tem como objetivo estimular e fortalecer a produção crítica de conhecimentos sobre as relações de gênero, contribuindo para a promoção dos direitos das mulheres em suas diversidades. A Gerência de Formação em Gênero da SecMulher, juntamente com as secretarias estaduais de Educação; Ciência, Tecnologia e Informação; e Planejamento, são as responsáveis por promover esse reconhecimento.

Estão juntos nesse projeto, a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe).



Serão aceitos para avaliação produções de textos, pesquisas, estudos e projetos que busquem contemplar as dimensões de classe social, raça, etnia, orientação sexual e diversidade de gênero das mulheres de Pernambuco, produzidos por estudantes do ensino médio, técnico subsequente, graduação e pós-graduação, bem como professores do ensino médio e técnico subsequente, além dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental.



A premiação, única no país obre este tema, visa contribuir para o fomento do debate de gênero entre a rede de educação e setores do serviço público, como também na criação de espaços de intervenção e de mobilização social contra a cultura machista e patriarcal.



“Essa premiação destaca a importância do debate, da discussão e da promoção de temas em relação ao gênero aqui no nosso Estado e também no Brasil. Entendemos que a partir do diálogo de ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, conseguimos construir uma sociedade mais justa e igualitária para todas e todos”, destaca Ianne Galvão, gerente de Formação em Gênero.

Categorias e premiações

Redações e Textos Literários



Para Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, Estudantes de Ensino Médio e

Técnico Subsequente.

Premiação: Notebooks.



Relatos e projetos de experiência pedagógica



Para Professoras e Professores do Ensino Médio e Técnico Subsequente.

Premiação: Notebooks.



Artigos científicos

Para Estudantes de Graduação e Pós-graduação. Premiação: R$ 5.000 (cinco mil reais), R$ 8.000 (oito mil reais) e viagens para

congressos nacionais.



Roteiro de vídeo documentário



Para Estudantes de Graduação e Pós-graduação Premiação: R$20.000 (vinte mil reais) e exibição no Cinema da Fundação.



Reconhecimento institucional



Para as Instituições participantes do prêmio com maior número de inscrições aceitas.

Premiação: Diploma de Reconhecimento Institucional, Notebook, assinatura da Revista

Continente e 02 kits de Produtos Culturais.

Cronograma



Inscrições: até 13/11/2024



Divulgação das inscrições aprovadas: 11/12/2024



Período de interposição de recursos à confirmação: 12 e 13/12/2024



Resultado dos recursos à confirmação das inscrições: 20/12/2024



Divulgação do resultado final: 05/02/2025



Cerimônia de entrega da premiação: 27/03/2025