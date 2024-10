Programa Pé-de-Meia: Pagamento da parcela de setembro começa na próxima segunda-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na próxima segunda-feira (30), a CAIXA começa a liberar o pagamento da parcela de R$ 200 do Programa Pé-de-Meia, do Governo Federal.

O valor será depositado automaticamente nas contas Poupança CAIXA Tem, vinculadas aos estudantes beneficiários, que poderão movimentar os valores através do aplicativo CAIXA Tem.

A novidade deste mês é a inclusão de estudantes do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com idade entre 19 e 24 anos, cujas famílias estão inscritas no Cadastro Único e possuem renda de até meio salário-mínimo por pessoa.

Calendário escalonado para pagamentos

O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante, facilitando a organização do processo.

Além disso, é importante destacar que o programa também oferece um bônus de R$ 1.000 ao final do ano letivo para os alunos que foram aprovados, além de um incentivo extra de R$ 200 para aqueles que comprovarem participação no Enem após o terceiro ano do Ensino Médio.

Acompanhamento pelo aplicativo Jornada do Estudante

Para os estudantes, a gestão do benefício e informações sobre o desempenho escolar podem ser consultadas por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação.

Nesse app, é possível conferir as regras do programa, a frequência escolar e o status de pagamento. As informações sobre os depósitos e saldo do benefício estarão disponíveis no aplicativo CAIXA Tem.

Como funciona o Programa Pé-de-Meia

O Programa Pé-de-Meia, instituído pela Lei 14.818/2024, tem como objetivo incentivar a permanência e a conclusão escolar dos estudantes do Ensino Médio.

O auxílio mensal de R$ 200 é destinado a jovens com frequência escolar regular e que cumpram os requisitos estabelecidos no programa.

A CAIXA é responsável por gerenciar os recursos do Fundo de Custeio da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio (FIPEM), além de abrir as contas e realizar os pagamentos dos valores indicados pelo Ministério da Educação, que coordena o programa.

Como participar e ser beneficiário

Os alunos devem ter atenção ao cumprimento das regras de participação, como manter a frequência escolar e estar devidamente matriculados no ensino médio ou na EJA.

Com a ampliação do programa para incluir mais beneficiários, o Governo Federal busca incentivar a continuidade nos estudos, oferecendo um suporte financeiro essencial para as famílias de baixa renda.

Além do benefício mensal, o bônus anual de R$ 1.000 funciona como uma motivação extra para garantir que os alunos se mantenham comprometidos com os estudos.

E para quem faz o Enem ao final do ciclo, ainda é possível receber uma parcela adicional de R$ 200, reforçando a importância do exame na trajetória educacional.