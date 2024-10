Lula rebate críticas a gastos em programas do governo: 'Não importa o quanto custa'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, rebate as críticas em relação aos gastos do governo destinado a programas sociais, nesta quinta-feira (17), em cerimonia de anúncios educacionais na Bahia.

Ao falar sobre o Pé de Meia, de incentivo à permanência de estudantes na escola, ele disse que "não importa o quanto custa", mas, sim, que o governo está dando oportunidade para a população estudar segundo informações da Estadão Conteúdos.

"Tem muita gente que acha que nós estamos gastando muito dinheiro. Primeiro, eu não acho que é gasto, acho que é investimento. Segundo, ficaria muito mais caro gastar fazendo cadeia para prender a meninada que não teve oportunidade do que investir na escola" disse o presidente.

"Por isso, não importa o quanto custa. O que importa é que nós estamos garantindo que vocês cresçam, aprendam uma profissão, tirem seu diploma universitário, vire doutores e preste serviços a esse País, à família de vocês e à comunidade que vocês vivem", completou o chefe do Executivo do Brasil.

O que é o programa?



Mais de 2,4 milhões de estudantes já estão cadastrados no Pé-de-Meia - © Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Pé-de-Meia é uma iniciativa que visa apoiar estudantes de escolas públicas beneficiários do CadÚnico, oferecendo um incentivo financeiro que pode chegar a R$9.200, contando com os depósitos mensais de R$225 e R$200, assim como os depósitos feitos anualmente pelos anos de ensino médio concluídos, no valor de R$1000, além do depósito de R$200 caso o aluno faça o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM).

O objetivo do Ministério da Educação, bem como os ministérios parceiros como o da Fazenda e o do Desenvolvimento Social é democratizar o acesso a educação e reduzir a desigualdade social entre os jovens, além de garantir mais inclusão social, estimulando a mobilidade social segundo o Ministério da Educação.