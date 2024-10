Governo de Pernambuco publica lista dos alunos aprovados no Proupe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) disponibilizou a lista com os aprovados no Programa Universidade para Todos em Pernambuco (Proupe).Ao todo, foram beneficiados 2967estudantes de 13 instituições que irão receber bolsas de custeio para a mensalidade no valor de até R$500.

O Proupe tem como objetivo a formação de pessoas em nível superior, subsidiando e atendendo a demanda de Pernambuco com uma melhor qualificação do potencial humano. A iniciativa concede bolsas de estudo para alunos do ensino superior de Autarquias Municipais do Estado.

“Sabemos que a educação é a chave para transformar vidas e impactar positivamente o futuro de nossa sociedade. O Proupe oferece aos estudantes a chance de contribuir com a construção e fortalecimento da trajetória acadêmica de um grupo expressivo de estudantes que vivem nas regiões mais afastadas da Região Metropolitana do Recife”, pontua a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro.

Os estudantes selecionados iniciam agora a entrega dos documentos e outros procedimentos para garantir o recebimento da bolsa. A lista completa dos aprovados está disponível no site oficial da Secti/PE - www.secti.pe.gov.br.