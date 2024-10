O bilíngue como diferencial na educação básica: benefícios e desafios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com foco nas habilidades de comunicação, essa abordagem traz benefícios significativos para o futuro profissional e pessoal dos alunos

A educação bilíngue tem ganhado cada vez mais espaço nas escolas brasileiras, destacando-se como um diferencial importante na formação de alunos desde a educação básica.

Ao integrar o ensino de uma segunda língua ao currículo escolar de forma dinâmica e natural, essa abordagem vai além do ensino tradicional de línguas, promovendo o desenvolvimento equilibrado de habilidades de comunicação.

Mas quais são os principais benefícios e os desafios de implementar a educação bilíngue nas escolas? Gabriela Gois, orientadora pedagógica do Colégio Saber Viver, falou mais sobre o tema.

Benefícios da educação bilíngue

Diferente dos métodos tradicionais de ensino de línguas, a abordagem bilíngue moderna oferece um processo de aprendizado mais dinâmico, que vai além da simples memorização e sistematização.

"O principal benefício para os alunos que passam por uma formação bilíngue é que, ao contrário do ensino tradicional de línguas no passado, que focava apenas na memorização e sistematização, o aluno moderno vivencia a língua e desenvolve habilidades e competências de comunicação de maneira mais leve, dinâmica e natural, por meio de brincadeiras, jogos e atividades lúdicas", explica Gabriela.

Uma das grandes vantagens dessa abordagem é a eliminação de bloqueios em relação ao aprendizado de uma nova língua. "Essa abordagem mais leve evita que os alunos desenvolvam bloqueios ou resistências em relação à língua, que é uma forte aliada tanto no âmbito profissional quanto pessoal”, complementa a orientadora.

Desafios e estratégias

Dentre os desafios enfrentados no método tradicional, a falta de confiança na comunicação oral era um dos principais. Muitos estudantes que passaram por cursos tradicionais de inglês relataram que, embora soubessem ler e escrever, sentiam-se inseguros ao falar.

A proposta bilíngue atual visa justamente corrigir essa lacuna, por meio da leitura e escrita, mas também através de atividades de produção oral e compreensão auditiva.

No Colégio Saber Viver, essa prática é reforçada através de metodologias interdisciplinares e CLIL (Content and Language Integrated Learning), uma abordagem que permite a integração de conteúdos de várias disciplinas em inglês.

"Além de trabalharmos de forma equilibrada as quatro habilidades linguísticas, utilizamos metodologias interdisciplinares e CLIL para garantir que o processo de aprendizagem ofereça aos alunos uma experiência divertida e significativa. Isso é feito por meio de vivências e projetos, como o 'The Bridge', um projeto social desenvolvido pelos alunos com o objetivo de conectar pessoas por meio da língua inglesa", detalha Gabriela.

O projeto "The Bridge", por exemplo, é uma iniciativa onde os alunos do Colégio Saber Viver recebem crianças de diferentes idades e organizam atividades de aprendizagem conduzidas pelos próprios estudantes, utilizando o inglês como meio de comunicação.

"Acreditamos que, a longo prazo, o que realmente permanece na memória do aluno é aquilo que ele aprendeu de forma marcante e envolvente", reforça Gabriela.

Apesar dos muitos benefícios, o ensino bilíngue traz desafios que não podem ser ignorados, como a necessidade de qualificação dos professores e a adaptação curricular.

No entanto, os ganhos, como a preparação dos alunos para um mercado de trabalho global e o desenvolvimento de habilidades cognitivas avançadas, tornam esse esforço um investimento valioso para o futuro da educação básica.