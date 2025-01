Projeto de vida: Como preparar os estudantes para o futuro?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Colégio Saber Viver os estudantes desenvolvem a habilidade de projetar o próprio futuro em equilíbrio com outros campos da vida.

O Projeto de Vida nas escolas contribui para a descoberta do "Quem eu sou? ", na formação de "Quem eu quero ser?" e na construção de "Qual meu papel no mundo?" para milhares de estudantes em todo o País.

Todo educador é um mediador no processo de formação do estudante. Através de um processo de aprendizagem bem estruturado que une autoconhecimento, planejamento e prática o jovem passa a se conhecer melhor e, consequentemente, a identificar os seus potenciais, sonhos e interesses.

Entre o planejado, o vivido e o possível

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, o Projeto de Vida na escola é um pilar pedagógico essencial para trabalhar a educação socioemocional e as competências do século XXI, contribuindo para a formação da vida adulta.

A escola está diante de um grande desafio de preparar os estudantes para um mundo que está em constante mudanças. Então, como planejar esse futuro?

Projetar a vida é uma forma de se organizar, dar sentido e significado às nossas ações. É algo que requer tempo em um processo gradual, contínuo, lógico e reflexivo. O Projeto de Vida serve para que o jovem desenvolva a habilidade de projetar o seu futuro com equilíbrio entre o trabalho e outros campos da vida.

Competências e habilidades

É o professor quem ajuda os estudantes a desenvolverem as habilidades acadêmicas enquanto os prepara para a vida. - Divulgação/Arquivo pessoal

Valorizar a diversidade de saberes, vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilite o estudante entender as relações próprias do mundo e fazer escolhas alinhadas, são competências desenvolvidas na disciplina e levadas para a vida.

"Nessa competência reside a capacidade de gerir a própria vida. Os estudantes devem conseguir refletir sobre os seus desejos e objetivos, aprendendo a se organizar, estabelecer metas, planejar e perseguir com determinação, esforço, autoconfiança e persistência seus projetos presentes e futuros", pontua o professor Alan Barros, que ministra a disciplina de Projeto de Vida, no Colégio Saber Viver.

Estratégias

Exercício da cidadania e do seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. - Divulgação/Arquivo pessoal

Uma das estratégias mais eficazes para envolver os alunos com o Projeto de Vida, é ofertar amplas atividades. Cada aluno possui interesses únicos e talentos específicos, e é fundamental que a escola proporcione um leque diversificado para atender a todos.

"Ao diversificar as opções de atividades, o Colégio Saber Viver também promove a inclusão e a diversidade. Outra estratégia que adotamos aqui é envolver os alunos na escolha dessas atividades, assim garantimos que elas atendam aos interesses e necessidades dos estudantes, aumentando ainda a probabilidade da participação e engajamento. É essencial promover a participação ativa dos estudantes", afirma o professor Alan Barros.

Mudanças tecnológicas



O trabalho com o Projeto de Vida exige a superação dos modelos tradicionais de trabalhar a aprendizagem. Por isso, o uso de metodologias ativas que colocam os estudantes como protagonistas do processo são eficientes nessa disciplina. Desta maneira, construir espaços educativos que promovam o desenvolvimento de competências de modo ativo por meio do refletir, fazer e discutir, por exemplo, são essenciais.



"Pensando no Projeto de Vida, determinadas habilidades são necessárias para diversas situações no mundo do trabalho, em família, na escola e em vários contextos da vida presente e futura dos estudantes. Por essa razão, desenvolvemos no Colégio Saber Viver, meios de como pensar, sentir, decidir e agir, em cinco esferas: engajamento com os outros; amabilidade; abertura ao novo; autogestão e resiliência emocional", comenta Alan Barros, professor.

Inteligência emocional

Projeto de Vida no Colégio Saber Viver - Divulgação/Arquivo pessoal

O processo de aprendizagem não se restringe apenas à aquisição de conhecimentos técnicos, envolve aspectos emocionais que desempenham um papel crucial no desenvolvimento global do aluno. É muito importante ser trabalhado em sala de aula, com bastante profundidade, os pilares da inteligência emocional: autoconhecimento, autorregulação, habilidades sociais e a empatia, para que o estudante saiba lidar com as adversidades: suas notas, seus rendimentos e os desafios que a vida proporciona.

O Ensino Médio é uma fase crucial na vida de um indivíduo, repleta de desafios intelectuais, sociais e emocionais. O desenvolvimento da inteligência emocional durante esse ciclo, além de melhorar a experiência acadêmica contribui significativamente para o crescimento pessoal e profissional.

"O desenvolvimento de um Projeto de Vida consistente e bem planejado, capacita os alunos a enfrentarem situações estressantes, como prazos apertados, avaliações desafiadoras e pressões sociais. A resiliência emocional cultivada durante a vida promove uma atitude positiva em relação aos obstáculos, facilitando a superação de dificuldades com uma abordagem construtiva", completa o professor do Colégio Saber Viver.