Itaú Social e MEC lançam edital com apoio de até R$ 80 mil para projetos de aprimoramento da aprendizagem em Matemática

Com a meta de aprimorar a aprendizagem em Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), o Itaú Social, em colaboração com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), lançou um edital para fomentar projetos que promovam a educação matemática nas escolas públicas.



As inscrições estão abertas até 31 de outubro e são direcionadas a profissionais da educação, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades. A iniciativa, segundo o Itaú Social, surge em resposta aos índices de desempenho em Matemática no Brasil, que são considerados alarmantes por especialistas em educação.

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2021 revelou que apenas 15% dos estudantes concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental com aprendizado adequado na disciplina. Além disso, dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) mostram que 7 em cada 10 alunos brasileiros não atingiram o nível básico de proficiência em Matemática.

“Não podemos aceitar como normal os baixos desempenhos dos estudantes brasileiros em Matemática, tratando essa disciplina como algo inatingível ou reservado a poucos. Essa perspectiva nega o direito a aprendizagens essenciais e desperdicia oportunidades em áreas fundamentais, como tecnologia e engenharia", destacou Patricia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social.

"Existem iniciativas brasileiras transformadoras, e é crucial identificá-las para que possam ser disseminadas e adaptadas em outras regiões. Precisamos urgentemente estabelecer estratégias que coloquem a Matemática como prioridade nas políticas educacionais e no debate nacional”, afirmou Patrícia.

Edital

O edital “Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental”, segundo a organização, tem como objetivo reconhecer iniciativas bem-sucedidas e estimular o desenvolvimento de novos projetos. Os critérios de avaliação incluem inovação, redução das desigualdades, alinhamento aos objetivos curriculares da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e eficácia na melhoria do ensino e promoção da aprendizagem.

O edital oferece duas modalidades de apoio:

- Reconhecimento: Destinada a projetos consolidados que demonstram boas práticas no ensino de Matemática. Os selecionados receberão um reconhecimento financeiro de R$ 10 mil e terão suas iniciativas divulgadas em uma coletânea elaborada pelo Itaú Social.

- Fomento: Voltada para projetos em fase de planejamento ou desenvolvimento que buscam implementar, expandir ou avaliar práticas pedagógicas em Matemática. Os escolhidos receberão apoio financeiro de até R$ 80 mil e acompanhamento para a execução das atividades no primeiro semestre de 2025.

Categorias

Os projetos podem ser inscritos em duas categorias: Práticas de ensino-apredizagem ou desenvolvimento de conhecimentos e habilidades docentes, ambos com foco em Matemática.

A primeira categoria abrange desde o uso de recursos didáticos e planejamento pedagógico até iniciativas de recomposição de aprendizagens, círculos olímpicos e ações de divulgação. Já a segunda é focada na formação e valorização de professores, incluindo formação continuada, produção de materiais pedagógicos, modelos de avaliação e ações de reconhecimento e intercâmbio profissional.

As inscrições devem ser realizadas na Plataforma de Editais do Itaú Social (https://www.itausocial.org.br/editais/matematica-nos-anos-finais-do-ensino-fundamental-em-escolas-da-rede-publica/) até às 18 horas (horário de Brasília) do dia 31 de outubro. A divulgação dos projetos contemplados ocorrerá em janeiro de 2025.

Serviço:

- Edital: "Matemática - Desafios nos Anos Finais"

- Prazo para inscrições: Até 31 de outubro de 2024, até às 18h (horário de Brasília)

- Quem pode participar: Profissionais de educação, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades

- Inscrições: Plataforma de Editais do Itaú Social (https://www.itausocial.org.br/editais/matematica-nos-anos-finais-do-ensino-fundamental-em-escolas-da-rede-publica/)

- Divulgação dos resultados: Janeiro de 2025