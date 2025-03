MEC inicia Escuta Nacional de Matemática para melhorar desempenho dos estudantes no país

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Escuta Nacional de Professores e Professoras que Ensinam Matemática, voltada para profissionais dos ensinos fundamental e médio da educação básica e da educação profissional e tecnológica (EPT), foi iniciada nessa segunda-feira (17) e seguirá até o dia 28 de março.

A pesquisa, coordenada pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC), coletará contribuições de docentes com o objetivo de orientar e definir ações e estratégias para a melhoria da aprendizagem nessa área do conhecimento, com base nas necessidades e demandas apontadas pelos professores.

A pasta tem se dedicado a reduzir as desigualdades no desempenho dos estudantes brasileiros em matemática. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2022, que avalia a cada três anos os conhecimentos de estudantes de 15 anos em matemática, leitura e ciências, mostram que o desempenho médio brasileiro foi de 379 pontos em matemática.

Essa pontuação é inferior à média do Chile (412), Uruguai (409) e Peru (391), ao passo que não há diferença estatisticamente significativa entre a média do Brasil, da Colômbia (383) e da Argentina (379).

No Brasil, 73% dos estudantes registraram baixo desempenho nessa disciplina (abaixo do nível 2). Esse nível é considerado pela OCDE como o padrão mínimo para que os jovens possam exercer plenamente sua cidadania. Entre os países-membros da OCDE, o percentual de estudantes que não atingiram o nível 2 foi de 31%. Apenas 1% dos estudantes brasileiros alcançou alto desempenho em matemática (nível 5 ou superior).

No ano passado, os resultados do Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências (Timss) indicaram que mais da metade dos estudantes brasileiros do ensino fundamental não dominam conhecimentos básicos de matemática. Ou seja, eles estão aquém do nível considerado baixo.

Aprendizagem de matemática

Segundo o MEC, a Escuta Nacional de Professores e Professoras que Ensinam Matemática busca aprimorar práticas pedagógicas, valorizar docentes e considerar diferentes perspectivas nas políticas educacionais.

Além de coletar as respostas, a pasta lançará ainda neste mês um amplo programa com objetivo de melhorar o desempenho em Matemática nas escolas públicas do país. Conforme publicado pelo jornal Estadão, o programa se chamará Toda Matemática, onde governadores e prefeitos terão metas a seguir, ano a ano, dentro de um período de dez anos. As avaliações nacionais de aprendizagem serão voltadas para os alunos do 5º ano e 9º ano do ensino fundamental e do 3º do ensino médio.

Questionário

A Escuta Nacional de Professores e Professoras que Ensinam Matemática se dará por meio de um questionário online. Cerca de 600 mil professores que ensinam matemática em todo o Brasil poderão participar da pesquisa de forma autônoma e anônima. O tempo estimado para o preenchimento do questionário é de 20 a 30 minutos.

O questionário aborda aspectos como perfil dos professores, crenças e atitudes, trajetória formativa, contexto de atuação, clima escolar, currículos e práticas pedagógicas. Cada participante deve refletir sobre sua experiência de acordo com a etapa de ensino e a escola em que atua.

Aqueles que lecionam em diferentes contextos, etapas, escolas ou redes de ensino podem responder ao questionário mais de uma vez. Para que as respostas sejam consideradas, é necessário concluir todo o questionário.

O desenvolvimento dessa iniciativa contou com o apoio de pesquisadores de universidades públicas vinculados à Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), à Associação Nacional de Professores de Matemática da Educação Básica (ANPMat) e à Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMBr), além de instituições como Itaú Social, Rede de Conhecimento Social, Porvir e Iede (Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional).

*Com informações da Assessoria de Comunicação Social do MEC