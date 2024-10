CASACOR PE 2024: Estudantes de escolas públicas do Grande Recife vivenciam imersão no universo da arquitetura e designer da mostra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estudantes de escolas públicas da Região Metropolitana do Recife (RMR) estão vivendo uma experiência de imersão no universo da arquitetura, design e paisagismo. A cada terça-feira, durante a realização da CASACOR PE 2024, as portas do Edifício Palazzo Itália se abrem para receber gratuitamente alunos do Ensino Fundamental II, Médio e Técnico. As visitas são realizadas por turmas, divididas em dois horários: 14h e 15h30.

Em média, cerca de 80 estudantes participam de visitas guiadas pelos 34 espaços da mostra, tendo a oportunidade de interagir com os profissionais envolvidos na curadoria do evento. A expectativa é que, até o encerramento da mostra, em 3 de novembro, mais de 600 alunos explorem e se inspirem na CASACOR PE.

Segundo Gabriela Coutinho, diretora da CASACOR PE, a iniciativa de abrir a mostra para receber estudantes de escolas públicas não é nova, mas, diante do crescente interesse por parte das instituições de ensino e da necessidade de empoderar jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho nas áreas de arquitetura e urbanismo, houve uma ampliação das turmas nesta 37ª edição da mostra.

"Nós vemos essa iniciativa como uma oportunidade de troca de conhecimentos, pois sempre aprendemos muito com os estudantes também, eles ficam maravilhados com os ambientes. O mais importante na nossa função como gestão e empresa é ajudá-los a se enxergarem inseridos nesse mercado e mostrar que isso é possível. Nossa intenção é incentivá-los a estudar, se dedicar e trabalhar, pois acreditamos que é viável que eles façam parte desse casting no futuro", explicou Gabriela Coutinho em entrevista à coluna Enem e Educação.

Conhecimento compartilhado

Professores do curso de Design de Interiores da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (ETEPAC) estão aproveitando a CASACOR PE 2024 para criar conteúdos voltados para as aulas dos cursos técnicos de educação a distância.

As visitas técnicas, que incluem captação de imagens e conversas com arquitetos, serão utilizadas em e-books, aulas gravadas, podcasts e materiais para as redes sociais da instituição, beneficiando os estudantes.

A ETEPAC atende todo o estado de Pernambuco através de seus 129 polos, em parceria com escolas técnicas estaduais e instituições de ensino médio de referência, oferecendo 11 cursos e atendendo cerca de 20.700 alunos.

Na próxima semana, uma turma com dez estudantes da ETEPAC farão uma visita guiada pela mostra. Para a professora de Ecodesign da ETEPAC, Karyline Cabral, proporcionar aos alunos uma imersão presencial é uma maneira eficaz de aproximá-los do mercado de trabalho, mostrando as diversas possibilidades dentro das áreas que eles estudam como iluminação de interiores, ecodesign, materiais de revestimento e acabamento, projeto de ambientação.

"A CASACOR PE é um evento de grande relevância para o estado e está intimamente ligado à nossa profissão. Infelizmente, não conseguimos trazer todos os alunos da nossa rede, por isso realizamos uma seleção entre os mais participativos, considerando também a frequência. Os alunos estão muito animados com essa iniciativa, e sabemos que, sem essa oportunidade, muitos deles não teriam acesso à mostra", afirmou a docente.