Enem 2024: Candidatos compartilham estratégias de estudo às vésperas do primeiro dia de provas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O primeiro dia da maratona de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 ocorrerá no próximo domingo (3). Os participantes terão cinco horas e meia para responder a 90 questões, que abrangem as áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Além disso, os alunos deverão elaborar uma Redação cujo tema será revelado apenas no momento da aplicação do exame.

Com a proximidade das provas, diversas estratégias são adotadas para enfrentar a semana que antecede a aplicação do exame. Para Samuel Henry Paiva de Oliveira, 17 anos, aluno da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Ageu Magalhães e aspirante a cursar Fisioterapia, essa semana será dedicada à revisão dos conteúdos por meio de vídeo aulas.

"Minhas revisões são baseadas principalmente em vídeo aulas, pois consigo absorver melhor as explicações do que apenas lendo. Além disso, tenho feito mais simulados. No ano passado, fiz o Enem como treineiro para ganhar experiência, e este ano decidi me planejar para chegar a essa reta final mais relaxado, sem tanta pressão, e poder fazer a prova com mais tranquilidade", afirmou Samuel.

Ele também contou à coluna Enem e Educação que o apoio da família tem sido fundamental nesta etapa final. "Nesta semana, vou revisar alguns conteúdos que ainda faltam, mas na sexta-feira e no sábado vou aproveitar para descansar. Nesses momentos de lazer, eu e minha família sempre estamos juntos, descontraindo. São momentos realmente prazerosos que ajudam a diminuir a pressão com a proximidade das provas", completou o aluno da EREM.

Aline da Silva Pereira, 17 anos, também é aluna da EREM Ageu Magalhães e está em dúvida entre os cursos de Engenharia Mecânica e Licenciatura em Matemática. Por isso, o primeiro bloco de provas exige um pouco mais de atenção, especialmente em relação à redação, que é um dos maiores temores entre os estudantes.

"Tenho focado em resolver questões de simulados, revisando os assuntos que foram abordados ao longo do ano. Não adianta começar a estudar novos conteúdos do zero nem fazer resumos nesta semana. É realmente importante ler bastante, especialmente por causa da redação, que é a parte onde a nota pode subir significativamente e é a maior dificuldade entre os estudantes, já que não sabemos qual será o tema", afirmou Aline, que tem optado por alternar os finais de semana entre descanso e revisão dos conteúdos.

Por se tratar de uma escola de tempo integral, Maria Luiza Alves Andrade, 17 anos, conta que dedica uma hora do dia para revisar os principais temas de cada disciplina, sem deixar de priorizar o descanso e o tempo com a família para reduzir a ansiedade. "A minha maior dificuldade é em relação à redação, então, nestes dias, estou buscando ler mais, fazendo várias redações e prestando atenção nas postagens do Inep com dicas de possíveis temas", disse a aluna da EREM Ageu Magalhães, que sonha em cursar Engenharia da Computação.

Treineiros também adotam estratégias para as provas

A participação dos candidatos como treineiros é uma estratégia interessante para quem quer aprimorar a gestão do tempo, conhecer os conteúdos exigidos e lidar melhor com a pressão de estar fazendo o exame que é a principal porta de entrada para ingressar no ensino superior.

A aluna do Colégio Saber Viver, Larissa Leandro, 17 anos, está focando nos assuntos e questões que caem com mais frequência nas provas, baseados nos pesos de cada matéria.

"Vou praticar as questões com as quais tenho mais dificuldade, dependendo da frequência com que elas aparecem na prova. Quero entender o básico sobre cada uma delas, porque, caso não consiga compreender tudo até o dia do exame, pelo menos saberei como lidar com algumas", comentou.

Mesmo que este ano seja apenas uma experiência, Larissa afirmou que vai conciliar os estudos com momentos de lazer para evitar lazer para evitar que o estresse seja excessivo no dia da prova.

Giovanna Nascimento, 16 anos, enfrenta mais dificuldades nas matérias relacionadas ao segundo bloco de provas, que serão aplicadas no dia 10 de novembro. Nesse segundo domingo do Enem, os candidatos terão cinco horas para responder a 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

"Eu tenho mais dificuldade em Exatas, então vou revisar as questões que são mais semelhantes ao nível da prova, dando ênfase à matemática básica para construir uma base melhor. Nesta semana, é importante descansar bastante e ter boas noites de sono, para fazer a prova de forma mais relaxada", destacou Geovanna, que também é aluna do Colégio Saber Viver.

Números do Enem

Pernambuco registrou 82.720 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública inscritos no Enem 2024, o que representa 100,00% do total desses alunos. A estimativa considera o número de 1.616.606 participantes que estão finalizando a etapa de ensino em 2024.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os dados são autodeclaratórios e os percentuais foram estimados com base no Censo Escolar 2023 (edição mais recente da pesquisa com os resultados finais publicados).

Ao todo, o estado recebeu 237.290 inscrições. Entre os inscritos, os participantes que já concluíram o ensino médio correspondem a 43% (102.135). Além disso, outras 52.194 inscrições são de estudantes do 1º ou 2º ano e 1.632, de pessoas que não cursam nem completaram o ensino médio, mas farão o Enem para testar seus conhecimentos (treineiros).