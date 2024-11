Que horas pode sair com o caderno de provas do Enem 2024? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O primeiro dia do Enem será neste domingo (3). Entenda os horários e regras para a saída dos candidatos durante o exame que dura 05h30

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 terá seu primeiro dia no próximo domingo (03). Segundo o Inep, mais de 4 milhões de brasileiros se inscreveram para o exame neste ano.

No primeiro domingo, são aplicados os cadernos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Além das questões, os candidatos também precisam desenvolver a redação.

Horário de saída

Os candidatos ao Enem 2024 poderão sair da sala de provas apenas após o transcorrer de, no mínimo, duas horas do início do exame.

Neste domingo, a prova terá início às 13h30 e uma duração total de 5 horas e 30 minutos, encerrando-se às 19h00.

Portanto, o horário mínimo de saída será às 15h30, mas sem o caderno de questões.

Que horas pode sair com o caderno de provas do Enem?

O caderno de provas só pode ser levado com o candidaro quando faltarem 30 minutos para o fim da prova.

Cuidados

Em um momento tão importante, cuidar da saúde física e mental é fundamental. Os candidatos devem se lembrar de manter uma alimentação equilibrada nos dias que antecedem o exame, bem como descansar adequadamente na noite anterior.

Evitar a sobrecarga de estudos na véspera da prova é um passo importante para garantir um bom desempenho.

CONFIRA NO VÍDEO: dicas essenciais para o Enem 2024