Até que horas vai o Enem 2024? Confira o tempo de duração do primeiro dia da prova prova

Com 90 questões e uma redação, o primeiro dia do Enem exige um bom controle de tempo para evitar erros por cansaço ou falta de atenção

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, acontece nos próximos domingos, 03 e 10 de novembro.

O primeiro dia será neste fim de semana, com os cadernos de linguagens, ciências humanas e uma redação.

Segundo o Inep, mais de 4 milhões de brasileiros se inscreveram para o exame neste ano.

Até que horas vai o primeiro dia do Enem?

O primeiro dia do Enem 2024 terá uma duração total de cinco horas e meia.

Confira os horários detalhados para a realização das provas:

Abertura dos portões: Os portões serão abertos às 12h, de acordo com o horário de Brasília.



Os portões serão abertos às 12h, de acordo com o horário de Brasília. Fechamento dos portões: Às 13h, pontualmente, os portões serão fechados, e nenhum participante poderá entrar após esse horário.



Às 13h, pontualmente, os portões serão fechados, e nenhum participante poderá entrar após esse horário. Início das provas: Às 13h30, os estudantes começarão as provas.



Às 13h30, os estudantes começarão as provas. Término das provas: O tempo máximo para concluir as provas do primeiro dia é até as 19h.

Os candidatos podem sair sem o caderno de questões às 15h30. Para levar o caderno, é exigido que a saída apenas quando faltare 30 minutos para o fim da aplicação.

As disciplinas do primeiro dia de prova

No primeiro dia do Enem, os candidatos se deparam com as disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação.

Essas áreas de conhecimento demandam habilidades de interpretação e escrita. A redação é, para muitos, a parte mais desafiadora. Estar preparado com um bom repertório sociocultural é muito importante para construir o texto.

Para as disciplinas de Linguagens e Ciências Humanas, os estudantes terão que responder questões de múltipla escolha que testam o domínio sobre temas variados, como:

Literatura;

Língua portuguesa;

História;

Geografia;

Filosofia;

Sociologia.

Essas matérias costumam trazer textos longos, imagens, gráficos e outras referências que exigem uma leitura atenta para a compreensão do contexto e das perguntas.

Importância de planejar o tempo durante o exame

Com cinco horas e meia disponíveis, o controle do tempo é essencial para garantir que cada disciplina receba a atenção necessária.

Uma recomendação dos especialistas é começar pela redação, reservando um período inicial para organizar as ideias e elaborar um rascunho.

Com o tema em mãos, o estudante pode estruturar um texto claro e coeso, respeitando as normas exigidas pelo Enem, que valoriza a capacidade de argumentação e o uso adequado da linguagem.

