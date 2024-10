Enem: 5 erros que diminuem sua nota nas provas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Especialistas apontam erros comuns que podem prejudicar o desempenho no ENEM e destacam a importância de uma preparação equilibrada na reta final

Com datas marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma porta de entrada tanto para universidades públicas e privadas no Brasil quanto para vagas em instituições de ensino em Portugal.

Segundo o Inep, mais de 5 milhões de estudantes participarão da prova, que é dividida em dois domingos e contém 180 questões objetivas no total, além de uma redação.



Segundo o professor Paulo Jubilut, fundador da plataforma de estudos Aprova Total, a reta final de preparação é essencial para revisar conteúdos e praticar com provas anteriores. "Assim, o estudante será capaz de identificar possíveis erros e corrigi-los antes da prova", explica Jubilut.

A importância de uma rotina equilibrada de estudos

Dados do Ministério da Educação (MEC) mostram que, em 2023, 60 candidatos obtiveram a nota máxima na redação, um salto significativo em comparação com os 18 que atingiram essa marca em 2022.

Apesar desse avanço, a média geral nas demais disciplinas não ultrapassou 535 pontos. Essa discrepância reforça a importância de uma rotina de estudos que abranja todas as áreas do conhecimento.

Jubilut alerta que focar apenas nas matérias mais difíceis não é a melhor estratégia. Em vez disso, ele sugere um cronograma de estudos balanceado. Além disso, há erros comuns que podem prejudicar o desempenho na prova.

5 erros para evitar no ENEM

1. Não conhecer a estrutura da prova

Diferente de vestibulares como os da UFRJ e Unicamp, o ENEM apresenta questões formuladas a partir de um texto-base com situações cotidianas.

Para Jubilut, entender que a resposta correta sempre estará relacionada ao conteúdo do texto-base é crucial. "Busque resolver questões antigas para identificar a estrutura usada", aconselha ele.

2. Cair em pegadinhas

Muitas vezes, alunos ficam em dúvida entre duas alternativas semelhantes e escolhem a errada.

Segundo Jubilut, elaborar justificativas para cada alternativa durante a resolução pode ajudar a evitar essas armadilhas.

3. Fazer rasuras na redação

Com a redação representando 20% da nota final, é fundamental seguir as regras da estrutura dissertativa-argumentativa e o limite de linhas.

Porém, um simples erro como rasuras ou assinaturas fora do local pode invalidar todo o trabalho. Jubilut alerta para o risco: “A redação jamais deve conter desenhos ou recados para o corretor.”

Vale destacar que não há problemas em errar uma palavra e seguir adiante com o texto. Um risco simples em cima do erro é o indicado para não configurar uma rasura.

4. Copiar o texto de apoio

Ter um bom repertório de referências é essencial, mas copiar diretamente o texto de apoio oferecido na prova resultará na anulação da redação.

Os textos de apoio servem apenas como referência para ativar a memória, e não devem ser reproduzidos.

5. Preencher o gabarito errado

Preencher o gabarito deve ser uma tarefa feita com calma. O ideal é finalizar todas as questões primeiro e, depois, reservar cerca de 30 minutos para preencher a folha de respostas, minimizando erros.

"Preencher aos poucos aumenta a ansiedade e o risco de erros", destaca o professor.