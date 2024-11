Portões abertos: estudantes começam a entrar nos locais de prova do Enem em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações da repórter Juliana Oliveira, da TV Jornal

Os portões dos locais de prova do Enem 2024 foram abertos ao meio-dia (horário de Brasília) em todo o país. Antes da abertura, já era grande a movimentação de estudantes e pais nos entornos dos principais edifícios em que o exame será realizado neste domingo (3) em Pernambuco.



Os portões serão fechados às 13h, e as provas começam às 13h30. Neste primeiro dia de provas, os participantes terão 5 horas e 30 minutos para responder a questões de linguagens e ciências humanas, além da redação.

Por volta das 10h30, estudantes já se aglomeravam no entorno da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), um dos maiores locais de prova do estado, localizada no bairro da Boa Vista, na região central do Recife. Ao todo, Pernambuco tem mais de 237 mil inscritos para fazer o exame.



O estudante Caio Ferreira, de 18 anos, está participando do Enem pela primeira vez e chegou ao local de prova por volta das 11h10. Ele quis evitar aglomerações no portão e atrasos por causa do trânsito.

"Consegui dormir suave porque sei que fiz minha parte para fazer a prova tranquilo. Agora seja o que Deus quiser", contou o estudante, que estava acompanhado da mãe, a comerciária Flávia Cristiane.

"Foram três anos acompanhando ele e chegou o dia. Ele se preparou direitinho, a parte dele ele já fez, mas não faço muitas cobranças porque isso pode atrapalhar. Ele sabe que estou com ele para o que der e vier", contou Flávia, afirmando ficar com o coração aflito na hora da prova.

A participante Pietra Alcântara optou por ir de bicicleta ao prédio da Unicap para evitar engarrafamentos, mas disse que foi atingida por dois veículos durante o percurso. Apesar disso, a jovem conseguiu chegar no local de prova a tempo.



"É um desafio andar de bike em Recife. Dois veículos bateram em mim, mas estou viva, apesar dos pesares. Foi um susto, mas ainda bem que estava com um amigo que me acalmou. Moro relativamente perto e queria vir fazendo uma atividade espairecendo a mente. Sabia que o trânsito estaria engarrafado e que se todo mundo viesse de carro ou moto estaria ainda pior", relatou a estudante, que prestou o Enem 10 anos atrás e resolveu fazer o exame novamente neste ano.

Outro estudante que faz o Enem na Unicap neste domingo, Caio Vinícius chegou ao prédio às 10h50. Ele afirmou estar ansioso para o exame.

"Muito ansioso para a prova, mas o que basta é a pessoa manter a cabeça fria, ter paciência, porque o que era pra ser estudado já foi. Agora é manter a calma e ter tranquilidade. Foi muito tempo de preparo", contou.