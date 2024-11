REC'n'Play promove aulão de revisão para o Enem 2024 e SSA neste sábado (9)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A programação é gratuita e vai contar com a participação de 17 professores, que abordarão conteúdos exigidos tanto nas provas do Enem quanto no SSA

Neste sábado (9), o REC'n'Play promove um aulão de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para o Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (UPE). A programação, que ocorrerá das 9h às 16h, vai contar com a participação de 17 professores, que abordarão conteúdos nas áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza, conforme os requisitos exigidos em ambos os vestibulares.

O Aulão é gratuito e será realizado no Cais do Sertão, no auditório É do Povo, localizado no Armazén 10, na Av. Alfredo Lisboa, s/n, bairro do Recife. Os interessados devem fazer a inscrição no site https://recnplay.pe, mas é importante ressaltar que a garantia do acesso será por ordem de chegada.

Em entrevista à coluna Enem e Educação, o curador do projeto, o professor de Matemática Arnaldo Mendonça, explicou que, ao contrário da primeira edição realizada no ano passado, os docentes também irão focar em temas abordados no SSA 3. Para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, as provas serão realizadas nos dias 17 e 24 de novembro, no turno da manhã.

"O tema do REC'n'Play é 'O Futuro se Conecta', e a proposta é explorar a tecnologia do futuro, o empreendedorismo e outras questões atuais que estão em pauta no Brasil e no mundo, tanto no Enem quanto no SSA. A ideia é aproximar esses conteúdos do dia a dia dos alunos, trazendo o futuro para o presente de uma maneira acessível e conectada com a realidade", afirmou Medonça.

A música, cujo universo se faz presente nas palestras, oficinas e apresentações do festival, também será parte essencial dessa abordagem. Na abertura do Aulão, haverá uma homagem a cantora Gal Costa, que sofreu um infarto fulminante e faleceu há dois anos.

Segundo o coordenador do evento, as provas do primeiro dia do Enem mostraram que as letras de músicas frequentemente aparecem nos vestibulares, e que isso deve ser explorado para reforçar o aprendizado de forma dinâmica.

"A proposta do aulão é essa: motivação e articulação com o conteúdo, proporcionando uma revisão dinâmica e conectada à realidade. Os professores envolvidos são experientes, conhecem o vestibular profundamente e sabem exatamente o que pode cair nas provas. Não é raro que consigam acertar um número considerável de questões, pois o tema é o mesmo, e a revisão é focada no que realmente importa", disse Arnaldo Mendonça.

"Mais do que a revisão em si, o que realmente faz a diferença no aulão é o clima que será transmitido aos alunos. Ninguém sai de lá tenso ou ansioso. Pelo contrário, eles saem revigorados, com uma carga de revisão, energia, e eu diria até de alegria e euforia", completou o professor de Matemática e diretor do Colégio Dom.

Enem 2024

No próximo domingo (10), os estudantes vão encarar o último dia do Enem 2024. A aplicação segue o horário de Brasília. Os portões se abrem às 12h e se fecham às 13h. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e se encerram às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo). Os itens serão de Ciências da Natureza e Matemática.

"Nós buscamos conciliar todos os aspectos do Enem e as temáticas abordadas ao longo do evento. Neste aulão, a nossa proposta é apresentar os conteúdos de forma leve e dinâmica, para que os participantes percebam que não há nada de tão complicado. Afinal, estaremos na véspera da prova do Enem, e o objetivo é deixar todos mais tranquilos e confiantes", afirmou o professor de Matemática e coordenador do Colégio Saber Viver, Ricardo Berardo, que está presente no aulão.

Veja a programação completa:

Aulão ENEM / SSA REC'n'Play



9:00 – 9:15 Abertura: Parte I: Musical “Meu nome é Gal”, com Thina Neves

9:15 – 9:40 Redação SSA 3 – Fernanda Bérgamo

9:40 – 10:15 Linguagens SSA 3 – Alex Inácio, Duda Gonçalvez e Osvaldo Bruno

10:15 – 10:45 Geografia / Filosofia / Sociologia. SSA 3 – Hugão Vilela e Salviano Feitosa

10:45 – 11:00 Parte II: Musical “Meu nome é Gal”, com Thina Neves e Júnior Chumbago

11:00 – 11:30 História SSA 3 – Paulinha Carvalho e Lula Couto

11:30 - 12:10 Biologia ENEM / SSA 3 – Fernando Beltrão e Phelippo Vanderlei

Intervalo

13:40 – 14:00 Parte III - “Meu nome é Gal”, com Thina Neves

14:00 – 14:45 Matemática ENEM / SSA 3 – Ricardo Berardo, Walfrido Campos e Dudu Almeida

14:45 – 15:25 Física ENEM / SSA 3 – Cesar Staudinger e Osmar Matos

15:25 – 16:00 Química ENEM / SSA 3 – Ricardo Jorge e Éber Barbosa