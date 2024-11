CNU: novo cronograma do concurso público é divulgado nesta quinta-feira (21)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou o adiamento da divulgação do resultado final do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) que seria nesta quinta-feira, 21 de novembro.

Dessa forma, um novo cronograma do concurso público foi publicado na página oficial do CNU. Veja todas as datas, abaixo:

A data prevista para divulgação dos resultados finais passou para 11 de fevereiro de 2025.

Veja o novo cronograma completo do CNU

25 de novembro de 2024: Divulgação dos resultados das provas objetivas para os candidatos incluídos.



4 e 5 de dezembro de 2024: Período para envio de títulos.



6 de dezembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025: Análise dos títulos.



9 de dezembro de 2024: Publicação das notas preliminares das provas discursivas e redações.



9 e 10 de dezembro de 2024: Período para interposição de pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações.



20 de dezembro de 2024: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das provas discursivas e redações.



23 de dezembro de 2024: Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros.



6 a 10 de janeiro de 2025: Perícia médica e avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência.



11 e 12 de janeiro de 2025: Procedimento de verificação da condição declarada para candidatos às vagas reservadas para negros e indígenas.



15 de janeiro de 2025: Divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos.



15 e 16 de janeiro de 2025: Prazo para recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos.



17 de janeiro de 2025: Publicação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade das autodeclarações de candidatos negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos com deficiência.



17 e 18 de janeiro de 2025: Período para interposição de recursos referentes aos resultados preliminares das autodeclarações e avaliações biopsicossociais.



11 de fevereiro de 2025: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos.



11 de fevereiro de 2025: Previsão para divulgação dos resultados finais.

Motivo do adiamento do resultado final

O adiamento foi anunciado em meio a uma decisão judicial que determinou a reversão da eliminação de candidatos que, embora tenham preenchido incorretamente o cartão de respostas, seguiram as instruções dos fiscais, como a transcrição da frase exigida no edital, mesmo sem marcar corretamente o tipo de prova.

O juiz Adelmar Aires Pimenta destacou que a desclassificação não deveria ter ocorrido caso os candidatos tenham cumprido pelo menos uma das medidas de segurança exigidas.

Contudo, o MGI não confirmou se a decisão judicial foi o motivo para o adiamento.

A partir da decisão, a autoridade deu um prazo de 10 dias para que o Governo e a Fundação Cesgranrio, que organiza o "Enem dos concursos", republicassem os resultados do concurso, incluindo os nomes desses candidatos que tinham sido eliminados.

Concurso Nacional Unificado: Principais Detalhes

Realizado no dia 18 de agosto, o Concurso Nacional Unificado (CNU) marcou uma inovação no sistema de seleções públicas ao permitir que os candidatos se inscrevessem uma única vez para disputar vagas em diversos órgãos federais.

Inicialmente agendado para maio, o certame foi adiado por três meses devido às chuvas no Rio Grande do Sul.

Com um total de 2.144.397 inscritos, o CNU ofereceu 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos da administração pública federal, com salários que variam entre R$ 3.741,84 e R$ 22.921,71. Apesar do número expressivo de inscrições, a taxa de abstenção foi alta, chegando a 54,12%, o que resultou na presença de 970.037 candidatos no dia da prova.

Após a divulgação dos resultados, os aprovados serão chamados para a posse e para participar de cursos de formação.

Aqueles que não alcançarem a pontuação necessária para as vagas imediatas serão incluídos em uma lista de espera.

Segunda Fase e Banco de Candidatos

A próxima etapa, que consiste em cursos de formação online e presenciais oferecidos pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública), terá início em janeiro de 2025.

Além disso, o concurso criará um banco de candidatos para futuras convocações, incluindo oportunidades para vagas temporárias.