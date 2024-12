Concurso da Embrapa oferece vagas com salários de até R$ 12,8 mil; veja como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Empresa não realizava um concurso público em âmbito nacional desde 2009. Confira como realizar as inscrições, benefícios e número de vagas disponíveis

O concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) está ofertando 1.027 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de nível fundamental incompleto, médio e superior.

As inscrições vão de 16 de dezembro até o dia 7 de janeiro. Já a prova está prevista para ser aplicada em 23 de março de 2025.

Confira como está a distribuição de vagas, remunerações e taxas para se inscrever no concurso.

Taxa de inscrição

Conforme o edital, a jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, salvo jornadas especiais estabelecidas por legislação específica.

A taxa de inscrição tem valores diferentes para cada cargo:

Pesquisador: R$ 170;



Analista: R$ 150;



Técnico: R$ 80;



Assistente: R$ 60.

Calendário do concurso:

Prazo Final para Pagamento da Taxa: Até o dia 27/01/2025.

Edital publicado: 06/12/2025

Inscrições: de 16/12/2024 a 07/01/2025

Data da prova objetiva e discursiva: 23/03/2025

Salários e benefícios

Confira abaixo a remuneração que os novos contratados da Embrapa poderão receber:

Pesquisador

Para o cargo depesquisador da Embrapa, os valores podem variar de 12,814,61 a R$ 29.398,75, no topo da carreira. Confira abaixo as remunerações conforme a classe:

Pesquisador B:

Remuneração Inicial: R$ 12.814,61



Remuneração Final: R$ 25.290,72

Pesquisador A:

Remuneração Inicial: R$ 14.896,11



Remuneração Final: R$ 29.398,75

Analista

Já o Analista da Embrapa inicia a carreira ganhando R$ 10.921,33, podendo chegar a R$ 25.095,04, no topo da carreira, conforme apresentado abaixo:

Analista Classe B:

Remuneração Inicial: R$ 10.921,33



Remuneração Final: R$ 21.554,20

Analista Classe A:

Remuneração Inicial: R$ 12.715,42



Remuneração Final: R$ 25.095,04

Técnico

O Técnico da Embrapa recebe valores que podem variar entre R$ 5.556,81 R$ 15.221,64.

Técnico Classe B:

Remuneração Inicial: R$ 5.556,81



Remuneração Final: R$ 13.095,02

Técnico Classe A:

Remuneração Inicial: R$ 6.459,25



Remuneração Final: R$ 15.221,64

Assistente

As remunerações do Assistente variam de R$ 2.186,19 a R$ 9.592,55, a depender da classe do cargo:

Assistente Classe C:

Remuneração Inicial: R$ 2.186,19



Remuneração Final: R$ 5.151,87

Assistente Classe B:

Remuneração Inicial: R$ 3.509,13



Remuneração Final: R$ 8.269,48

Assistente Classe A:

Remuneração Inicial: R$ 4.070,55



Remuneração Final: R$ 9.592,55

Benefícios

Além de salários, o edital Embrapa prevê aos futuros funcionários diversos benefícios, conforme apresentado abaixo:

Assistência Médica: Cobertura médico-hospitalar para empregados e dependentes, com gestão da Embrapa.



Seguro de Vida em Grupo: Benefício compartilhado entre empresa e empregados, cobrindo vida e acidentes pessoais.



Transporte: Vale-transporte ou transporte corporativo para deslocamento ao trabalho.



Seguridade Social: Contribuição à CERES para suplementação previdenciária, com contrapartida do empregado.



Auxílio Alimentação/Refeição: Refeições ou vales fornecidos, com co-participação do empregado.



Café da Manhã: Lanche gratuito para técnicos e assistentes em atividades de campo.



Auxílio Pré-Escola: Creche ou reembolso mensal para filhos de 0 a 7 anos.



Auxílio para Filhos com Deficiência: Pagamento mensal para empregados com filhos dependentes por alienação mental.



Adicional por Tempo de Serviço: 5% do salário-base por quinquênio, limitado a sete períodos.



Adicional de Titularidade: Percentual do salário para pós-graduados (Lato Sensu: 9%, Mestrado: 18%, Doutorado: 36%).



Complementação Pecuniária: 25% do salário para atuação em regiões específicas ou na Embrapa Pantanal.



Adicional de Atividade Jurídica: 25% do salário para Advogados na Assessoria Jurídica.

Distribuição de vagas

Do total de vagas, a Embrapa definiu 719 vagas para ampla concorrência, 103 vagas para pessoas com deficiência (PcDs) e 205 vagas para pessoas pretas e pardas (PPPs).

Pesquisador

O cargo de Pesquisador exige diploma de Mestrado e Graduação, na área de atuação do cargo pretendido.

O edital indica 319 vagas para o cargo de Pesquisador. As oportunidades para o cargo de Pesquisador são nas seguintes áreas:

Ciência e Tecnologia de Alimentos;



Ciências Agrárias;



Ciências Ambientais;



Ciências Biológicas;



Ciências da Saúde;



Ciências Exatas e da Terra;



Ciências Sociais Aplicadas;



Engenharias;



Espectroscopia Aplicada;



Fotônica;



Nanotecnologia;



Produção Aquícola;



Recursos Naturais;



Gestão da Informação;



e Transferência de Tecnologia e Comunicação.

Analista

Para o cargo de Analista, a exigência é diploma de conclusão de curso de graduação na área do cargo.

O edital indica 404 vagas para o cargo de Analista. Confira as áreas disponíveis:

Ciência e Tecnologia de Alimentos;



Ciências Agrárias;



Ciências Biológicas;



Ciências Exatas e da Terra;



Ciências Sociais Aplicadas;



Direito e Auditoria;



Engenharias;



Gestão da Informação;



Gestão de Pessoas;



Gestão Estratégica;



Laboratórios e Campos Experimentais;



Métodos Quantitativos Avançados;



Nanotecnologia; Orçamento e Finanças;



Suprimento, Manutenção e Serviços;



e Transferência de Tecnologia e Comunicação.

Técnico

O cargo de técnico requer certificado de conclusão de curso de Nível Médio Técnico na área ou Ensino Médio em alguns casos.

O edital indica 242 vagas para o cargo de Técnico. Confira as áreas contempladas:

Gestão da Informação;



Gestão de Pessoas;



Laboratório e Campos Experimentais;



Mecânica;



Orçamento e Finanças;



Suprimento, Manutenção e Serviços;



e Transferência de Tecnologia e Comunicação.

Assistente

Para ingressar no cargo de Assistente é necessário ensino fundamental incompleto, com, no mínimo, o quinto ano.

O edital indica 62 vagas para o cargo de Assistente. As oportunidades são nas áreas, a seguir:

Laboratório e Campos Experienciais;

Suprimento, Manutenção e Serviços.

Desenvolvimento na carreira

De acordo com o plano de carreira da Embrapa, o desenvolvimento na carreira terá por base o desempenho de excelência e o autodesenvolvimento, conciliado com a aquisição das competências requeridas.

Reconhecimento e Recompensa

A Embrapa destinará anualmente recursos financeiros equivalentes a 1,0% de sua folha de pagamento para promoções e progressões salariais, por mérito e antiguidade, e 1,5% da mesma base de cálculo para atender ao processo de premiação por resultados alcançados.

Para conferir e ler o edital do concurso público completo, acesse: https://www.cebraspe.org.br/concursos/EMBRAPA_24.