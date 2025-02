UPE divulga 1º remanejamento do SSA 2025; veja prazos de matrícula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou a listagem do primeiro remanejamento do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) referente à terceira fase do Processo de Ingresso 2025.

As matrículas devem ser realizadas nos dias 25 e 26 de fevereiro, das 8h às 13h. A UPE alerta que candidatos que não efetuarem a matrícula dentro do prazo serão automaticamente eliminados.

Outras informações podem ser obtidas através dos telefones: (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail: processodeingresso@upe.br ou ainda no endereço eletrônico: https://processodeingresso.upe.pe.gov.br

Total de Vagas

A instituição ofereceu um total de 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi e 58 cursos de graduação. As vagas foram divididas igualmente entre o SSA (1.810 vagas) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do MEC (1.810 vagas).

A distribuição das vagas seguiu os seguintes critérios: 60% para o Sistema Universal de Concorrência;

40% para o Sistema de Ações Afirmativas, voltado para estudantes oriundos de escolas públicas (federais, estaduais ou municipais), cuja condição deve ser comprovada no momento da matrícula.

Os cursos mais concorridos do SSA, segundo a Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA), foram: Terapia Ocupacional (Campus Santo Amaro) – 53 candidatos por vaga (universal); e Direito (Campus Benfica) – 48,6 candidatos por vaga (universal).

VAGAS DO SISU



A UPE informou neste domingo que, devido a motivos técnicos, a divulgação da 1ª Chamada do Sisu (remanejamento), será feita na próxima quarta-feira (26). Por causa da mudança, as matrículas serão realizadas nos dias 10 e 11 de março de 2025.

"A instituição orienta que os candidatos(as) consultem as correções no cronograma de matrículas no site do Processo de Ingresso", diz a nota.