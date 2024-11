Primeiro dia de provas do SSA acontece neste domingo (17)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo (17), começa o primeiro dia da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE). De acordo com o Manual do Candidato, é obrigatório que o candidato compareça ao local de aplicação da prova no dia e horário estabelecidos, com antecedência mínima de uma hora em relação ao horário fixado para o início da prova.

É necessário levar o Cartão Informativo, um Documento de Identidade e uma caneta esferográfica de cor azul ou preta. O segundo dia de provas ocorrerá no dia 24 de novembro.

As provas começam às 8h15 e terminam às 12h45. Os portões abrem às 7h e fecham às 8h, sendo vedada a entrada após esse horário.

Para este ano, a Universidade de Pernambuco oferece 3.620 vagas distribuídas em 12 campi para 58 cursos de graduação, sendo 1.810 vagas no SSA e 1.810 vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).

No primeiro dia de provas, os candidatos farão a Redação e uma prova com 45 questões, divididas entre as Áreas de Conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Para o professor de Língua Portuguesa, Rafael Felipe de Melo, da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Cândido Duarte, a expectaiva para aprova é alta por se tratar de mais uma oportunidade que os estudantes têm de ingressar no ensino superior.

"A prova do SSA é bem diferente do Enem por serem mais objetivas. Os alunos precisam ficar atentos porque na prova de Português, por exemplo, ela traz muitas questões sobre Literatura do que a prova do Enem", afirmou.

O docente também explicou que redação do SSA 3 também possui algumas especificidades, exigindo um texto dissertativo-argumentativa, com no mínimo três parágrafos e entre 20 e 30 linhas, cujo tema será definido pela Comissão Permanente do Concurso Acadêmico (CPACA).

"No texto, é obrigatório o aluno colocar o título, mas a conclusão final não precisa de uma proposta de intervenção. Acredito que um aluno que faz uma boa redação do Enem, com certeza vai fazer uma boa redação no SSA. O aluno que se preparou ao longo do ano, ele precisa ficar tão assustado ou com tanto medo das provas", afirmou o professor Rafael Felipe.

O professor de Geografia, Rodrigo Correia de Lima, também da EREM Cândido Duarte, as orientações para quem vai fazer o seriado é a mesma para o Enem, tentar manter a tranquilidade e focar nos conteúdos que foram vistos ao longo do ano. "A prova do SSA 3 é mais conteudista, com questões mais diretas. Ela está preocupada com os conceitos que ele aprendeu durante no terceiro ano. No caso de Geografia, o foco é mais na parte de geopolítica, globalização, questões socioambientais a nível global", pontuou o professor.

No segundo dia, que ocorrerá no domingo (24), serão aplicadas 50 questões, distribuídas entre as Áreas de Conhecimento de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A previsão de divulgação dos classificados da terceira fase do SSA é até o dia 22 de janeiro de 2025.

Estudantes se sentem preparados

A aluna do terceiro ano da EREM Cândido Duarte, Maria Eduarda de Mascena, 18 anos, está animada para este primeiro domingo de provas.

"Acho que o SSA é um pouco mais difícil que o Enem, especialmente para aqueles que não se prepararam o suficiente. Em relação à redação, o SSA tem trazido, nos últimos anos, temas mais subjetivos do que o Enem. Por isso, ela é realmente uma 'caixinha de surpresas'. Não sabemos o que esperar; o tema pode ser uma pergunta, atual ou não. Espero que o tema envolva uma questão social, pois são problemas que precisamos discutir com urgência", avaliou Maria Eduarda.

O aluno Pedro Henrique Pereira, de 17 anos, seguiu uma rotina de preparação similar à que fez para o Enem, resolvendo questões e revisando os tópicos nos quais poderia melhorar, com maior foco nas obras literárias que constam no edital.

"Acho que algumas partes da prova serão mais fáceis do que as do Enem, até porque não é uma prova com 90 questões. Também não tenho ideia de qual pode ser o tema da redação, pois em alguns anos eles baseiam os temas no Enem, enquanto em outros o formato é completamente diferente. Além disso, o tema do SSA não é muito claro, e é preciso estar preparado para se surpreender quando você lê. Só ao ler o texto motivador é que você consegue entender melhor o que está sendo pedido", comentou Pedro Henrique.

Para a psicóloga do Colégio Saber Viver, Joana Lins, vale repetir que o apoio dos familiares e responsáveis fazem diferença nessa rotina exaustiva de estudos para os vestibulares. "Os adolecentes são bastante beneficiados quando esses pais lhes oferecem uma presença atenta, escuta e afero.Ter essa referência de cuidadi e carinho por parte dos pais de maneira prática nesses dias é essencial para que eles percebam que têm, de fato, o apoio e o reconhecimento de sua família", destacou a psicóloga.

Concorrência

O curso de Terapia Ocupacional, no Campus Santo Amaro, é o mais concorrido do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco, no sistema universal, com 53 candidatos por vaga. Em segundo lugar, está o curso de Direito, no Campus Benfica, com 48,6 candidatos por vaga. Esses números se referem à procura de candidatos não-cotistas (sistema universal).

Para mais informações, entre em contato pelos telefones (81) 3183-3660 e (81) 3183-3791, pelo e-mail: processodeingresso@upe.br ou acesse o portal: https://processodeingresso.upe.pe.gov.br.

Calendário de Provas:

SSA 3: 17 e 24 de novembro de 2024 (manhã)

SSA 1: 08 e 15 de dezembro de 2024 (manhã)

SSA 2: 08 e 15 de dezembro de 2024 (tarde)