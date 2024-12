Famílias defendem expansão de escolas em tempo integral como foco para as próximas gestões municipais, diz Datafolha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Brasil, 30% das famílias de estudantes do Ensino Fundamental da rede pública municipal apontam a expansão do número de escolas em tempo integral como a principal ação prioritária para as próximas gestões municipais. A carga horária ampliada, com no mínimo sete horas diárias, é vista como essencial para o desenvolvimento socioemocional dos estudantes.

Os dados são provenientes da pesquisa “Opinião das Famílias: Percepções e Contribuições para a Educação Municipal”, conduzida pelo Instituto Datafolha com a participação de 4.969 pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. O estudo foi realizado a pedido da Fundação Itaú e do movimento Todos Pela Educação.

Entre outras prioridades destacadas para os novos gestores estão a necessidade de melhorias na infraestrutura escolar (20%), o aperfeiçoamento das condições de trabalho dos professores (17%) e a realização de investimentos na alfabetização dos estudantes (17%).

Um aspecto relevante sobre a infraestrutura é que essa demanda é mais enfatizada por famílias das regiões Norte (23%) e Nordeste (26%), onde as escolas enfrentam desafios estruturais mais expressivos. Na região Sudeste, apenas 12% consideram esse tipo de melhoria como ação imediata.

Além disso, quando questionados sobre a percepção em relação à escola, apenas seis em cada dez responsáveis afirmam que seus filhos estão realmente aprendendo o esperado para a idade. O dado está alinhado com o índice “Compromisso Nacional - Criança Alfabetizada”, divulgado neste ano, que aponta que apenas 56% dos alunos estão adequadamente alfabetizados ao final do 2º ano do Ensino Fundamental.

"Os resultados da pesquisa oferecem subsídios significativos para a formulação de políticas públicas. A ampliação do acesso às escolas de tempo integral, melhorias na infraestrutura e maior suporte aos professores aparecem como caminhos prioritários para atender às demandas das famílias, estimulando transformações na realidade da educação, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica", destacou Patricia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social.

“É fundamental considerar também a reestruturação do currículo, pois mais tempo na escola não garante, por si só, uma melhoria na qualidade do ensino. Mais do mesmo, se não for bom, pode mais afastar que engajar os estudantes”, acrescenta.

Abandono e aprendizagem



A pesquisa também revela uma preocupação com a permanência escolar: metade (51%) dos responsáveis concordam que “muitos estudantes estão abandonando a escola”.

Esse receio é ainda mais evidente entre as famílias com menor rendimento: 53% dos responsáveis com renda de até um salário mínimo concordam totalmente ou em parte com essa afirmação, uma diferença de 16 pontos percentuais em relação às famílias com renda superior a cinco salários mínimos (37%).

Do mesmo modo, nove em cada dez responsáveis (91%) acreditam que é imprescindível fortalecer o ensino de matemática nos currículos escolares. Mais de 80% apoiam a ampliação de atividades artísticas, esportivas e culturais, além da inclusão de temas sobre diversidade étnico-racial.

Protagonismo docente



As famílias reconhecem que os professores são o elemento mais importante para a garantia da aprendizagem de crianças e adolescentes. Itens como maior acompanhamento do desenvolvimento dos alunos e melhor formação e qualificação dos docentes receberam 86% de concordância entre os entrevistados como centrais para a melhoria da aprendizagem dos estudantes.

Além disso, 70% dos pais e responsáveis relataram que os filhos se sentem acolhidos pelos professores, reforçando o papel central dos educadores na construção de um ambiente escolar positivo.

“A pesquisa reforça que os responsáveis têm opinião semelhante ao que apontam as evidências educacionais: os professores são os principais atores na garantia da aprendizagem dos estudantes. As políticas educacionais do Ministério da Educação e das redes públicas de ensino devem ter como foco garantir professores bem formados, apoiados, motivados, com salário competitivo e boas condições de trabalho em todas as escolas", declarou Ivan Gontijo, gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação.

Metodologia



A pesquisa quantitativa foi conduzida entre julho e agosto deste ano, utilizando entrevistas individuais com uma abordagem híbrida.

Essa abordagem incluiu contatos presenciais em locais de grande circulação nas áreas pesquisadas e entrevistas telefônicas, realizadas por meio de sorteio aleatório de números de celular, distribuídos de acordo com os códigos DDD.

As amostras foram estratificadas por região geográfica e tipo de município, com base nas proporções de matrículas registradas no Censo da Educação 2023. As entrevistas foram guiadas por um questionário estruturado, com duração média de 24 minutos.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Itaú Social