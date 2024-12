Última fase do SSA 1 e SSA 2 da UPE ocorre neste domingo (15); confira os temas e competências exigidas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio, inscritos no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE), vão enfrentar mais uma maratona de provas neste próximo domingo (15).

De acordo com o Manual, o candidato deverá comparecer ao local no dia e horário estabelecidos para a aplicação da prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido do Cartão Informativo, Documento de Identidade e de caneta esferográfica na cor azul ou preta.

Os estudantes do SSA 1 farão as provas no horário da manhã, das 8h15 às 12h15, e os portões fecham, impreterivelmente, às 8h. Já os estudantes do SSA 2 farão as provas no horário da tarde, das 14h30 às 18h30, neste caso os portões fecham, impreterivelmente, às 14h15.

O SSA da UPE é um processo seletivo dividido em três etapas, aplicado ao longo do Ensino Médio. Ele é um método diferenciado de ingresso à universidade, permitindo uma avaliação contínua e progressiva do aluno ao longo de todo o ensino secundário

Para o SSA 1 e 2, haverá 45 questões distribuídas entre as áreas de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

O desempenho individual dos estudantes das duas fases será divulgado até o dia 31 de março de 2025, apenas no sistema de inscrição.



Matemática

É fundamental que os candidatos leiam o Manual do Candidato com atenção, pois ele detalha as competências exigidas em cada área do conhecimento.

Na área de Matemática e suas Tecnologias, os estudantes precisam demonstrar habilidade para aplicar conceitos e procedimentos matemáticos na análise de diversos contextos, incluindo situações cotidianas, científicas, econômicas e tecnológicas. Além disso, espera-se que utilizem o conhecimento matemático para propor soluções éticas e socialmente responsáveis para desafios como saúde, sustentabilidade e tecnologia no trabalho.

As provas também avaliarão o domínio de Aritmética, Álgebra, Geometria, Probabilidade e Estatística, com foco na resolução de problemas, análise de plausibilidade dos resultados e adequação das soluções.

Segundo o professor Ricardo Berardo, do Colégio Saber Viver, os tópicos que demandam maior atenção no SSA 1 incluem:

- Funções afim e quadrática;

- Progressões aritméticas e geométricas;

- Estatística, com ênfase em média, mediana e moda;

- Porcentagem, especialmente em problemas envolvendo taxas.



"O conteúdo reflete temas que transitaram do 2º para o 1º ano do Ensino Médio, garantindo sua presença na prova", destacou o professor Ricardo.

Para os candidatos do SSA 2, os temas de destaque incluem:

- Análise combinatória;

- Juros simples e composto, especialmente em problemas envolvendo algoritmos;

- Geometria espacial, com foco em cilindros, cones, pirâmides e esferas;

- Estatística, abrangendo não apenas média, mediana e moda, mas também as medidas de dispersão.



"Esses tópicos são essenciais porque fazem parte do conteúdo programático do 2º ano e são amplamente cobrados na prova", explicou o professor do Colégio Saber Viver.

Ciências da Natureza

Na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, os candidatos precisam analisar os fenômenos naturais e processos tecnológicos para propor ações que otimizem processos produtivos, reduzam impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em níveis local, regional e global.

Também é importante interpretar a evolução dos seres vivos e do Universo para elaborar argumentos, realizar previsões e fundamentar decisões éticas e responsáveis. Outro ponto é avaliar situações-problema e propor soluções com base no conhecimento científico, considerando demandas locais, regionais ou globais, e comunicar descobertas de forma clara, utilizando diferentes mídias e tecnologias digitais.

Entre os temas que costumam cair na prova para quem vai fazer o SSA1 estão a Bioquímica, no que diz respeito a composição molecular, classificação e função de Carboidratos, Lipídios, Proteínas e Ácidos Nucleicos. Questões sobre o metabolismo energético abordando Fotossíntese, Respiração, Quimiossíntese e Fermentação. E os processos de divisão celular: Binária, Mitose, Meiose.

Na temática Ecologia e Meio Ambiente, as questões estarão voltadas para a Interação entre populações de uma comunidade (intraespecífica e interespecífica). E a estrutura dos ecossistemas, fluxo de energia e ciclo da matéria.

Reações e equações químicas; balanceamento de equações; quantidade dematéria(mol) e cálculo estequiométrico também são assuntos a serem trabalhados na prova. Além dos Polímeros naturais e sintéticos – propriedades, usos e impacto ambiental.



Noção de sistemas de referência inerciais e não inerciais; Força de atrito, força peso, força normal de contato, tração e força centrípeta. Leis de Kepler; Lei da atração dos corpos, satélites naturais e artificiais;

e Teoria geral da relatividade de Einstein (aplicada à aceleração da gravidade).

Para quem vai fazer o SSA 2, entre os assuntos previstos estão: Vírus, Bactérias, Protozoários e Fungos -

Caracterizar o modo de vida, morfologia, habitat, nutrição e reprodução de vírus, bactérias, protozoários e fungos, destacando sua relevância ecológica e econômica; Zoologia com os principais filos animais e suas características gerais, importância ambiental e econômica-médica dos grupos.

Além disso, o estudo abrange transformações químicas e a caracterização do sistema em equilíbrio, incluindo os aspectos qualitativos das propriedades coligativas das soluções, como tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmose e pressão osmótica. A temperatura será abordada nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Também serão discutidos os comportamentos das substâncias e sistemas, com ênfase nos fenômenos térmicos e no calor, analisando suas propriedades, transferência e cálculos relacionados.