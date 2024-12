Universidade abre inscrições para bolsas de estudo integrais no curso de Engenharia de Software

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Jala University está com inscrições abertas para 70 bolsas de estudo 100% integrais em Engenharia de Software. A instituição, com sede na Califórnia (EUA) e atuação em diversos países latinos, iniciará a sexta turma da graduação no Brasil em julho de 2025.

O curso será realizado em formato remoto, com aulas ao vivo, e inclui também ensino de inglês e estágio na área. Os interessados em concorrer a uma das bolsas podem se inscrever pelo site oficial: https://jala-u.info/PR2025.

As vagas são destinadas a estudantes de todo o país. “Hoje temos um total de mais de 350 alunos no Brasil, com estudantes em todas as regiões, em 24 estados”, afirma Tatiana Andrade, gerente nacional da Jala University, destacando habilidades importantes para a definição dos contemplados. “No nosso processo seletivo, não medimos apenas conhecimento de questões, mas também atitudes e perfil psicológico, para que esse conjunto faça o talento do aluno vencer”.

O curso tem carga horária total de 7.260 horas e rodará com aulas no Meeting Point, o campus no Metaverso da Jala University. A instituição tem currículo inovador e prático, atualizado de acordo com os requisitos da indústria, conta com corpo docente composto por acadêmicos e profissionais com ampla experiência e oferece experiência prática por meio de estágios e cursos com especialistas.

Demanda crescente

A gerente da Jala ressalta a crescente demanda por profissionais na área. “Um engenheiro de software pode atuar em várias vertentes, seja como desenvolvedor, no gerenciamento de projetos, na arquitetura de produtos ou até mesmo empreendendo.

Na Jala University, após a conclusão do curso, os formados têm a oportunidade de seguir uma carreira internacional, com remuneração em dólar”, salienta Tatiana. Essas oportunidades estão disponíveis para atuação como engenheiros na Jalasoft ou em empresas parceiras de pesquisa e desenvolvimento.

“Muitos setores da economia estão direcionando seus negócios para a internet, necessitando atuar com mais intensidade em plataformas digitais. Isso tem gerado mais oportunidades para os recém-formados em Engenharia de Software”, explica Tatiana Andrade.