Escola Profissionalizante do Vasco da Gama é requalificada e ganha Centro Produtivo

Os moradores do Vasco da Gama e região também vão contar com dois Centros Produtivos, que funcionam ao lado da Escola nas áreas de moda e serralharia

A Escola Profissionalizante Moacir de Melo Rego, no Vasco da Gama, foi entregue totalmente requalificada, nessa sexta-feira (13). O investimento foi de R$ 601 mil, somando com a obra de construção do Centro Produtivo, no mesmo local.

Com turmas nos turnos da manhã e noite, a unidade oferece cursos de auxiliar administrativo, solda elétrica, eletricistas predial e serralharia. Ao todo, a capital possui 17 escolas profissionalizantes, localizadas em todas as RPAs da cidade.

A reforma na unidade do Vasco da Gama inclui desde novas instalações elétricas e hidráulicas, até revestimento cerâmico, instalação de condicionadores de ar, piso, luminárias, pintura e outras obras. As Salas de Multiuso, além da reforma, foram ampliadas de quatro para cinco unidades.

A quantidade de banheiros femininos aumentou de uma unidade para quatro. Além disso, houve a ampliação do espaço destinado às aulas de serralheria e solda, com a instalação do quadro de comando para cada tipo de maquinário. O refeitório, a copa e os corredores também passaram por reforma.

Para a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Adynara Gonçalves, a reforma da escola e a construção do Centro Produtivo do Vasco da Gama vão impulsionar não somente a formação das pessoas daquela RPA, como também proporcionar mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho e possibilidades de novos empreendimentos, movimentando a economia local.

“A unidade estava oferecendo apenas um curso, então nós implementamos outros, organizamos a infraestrutura e conseguimos notar a reaproximação da comunidade, com interesse nas formações e na possibilidade de gerar sua própria renda”, explicou a secretária.

a Escola Profissionalizante Moacir de Melo Rego, no Vasco da Gama, foi totalmente requalificada - Edson Holanda/ Prefeitura do Recife

Centros produtivos

Além da reforma da Escola Profissionalizante, os moradores do Vasco da Gama e região ganharam dois Centros Produtivos, que funcionam ao lado da Escola nas áreas de moda e serralharia.

"Agora, a escola tem uma estrutura ‘de primeira’ para atender a população do Recife, gerar emprego, gerar renda e formar as pessoas para o mercado de trabalho”, garantiu o prefeito João Campos, que esteve presente na inauguração.

Os Centros vão atender pessoas de todas as idades de forma gratuita, preparando os interessados para a empregabilidade e autonomia econômica e financeira, valorizando o protagonismo social e a formação cidadã. Nos períodos da manhã e noite, o espaço está disponível para quem deseja aprender uma nova profissão e, posteriormente, empreender e gerar sua própria renda.

O Centro Produtivo de Moda oferece sala de costume, com diversos tipos de máquina, sala de corte e modelagem e sala de serigrafia. O espaço atende desde pequenos serviços de conserto de roupas e customização até peças em grande escala para hotéis, hospitais e comércio em geral.

Já o Centro Produtivo de Serralharia trabalha na confecção de peças de grande e pequeno porte, como objetos de decoração, utilitários, até estruturas como portões, cenários para teatro, desfiles de Carnaval, bancos de praças, entre outros.