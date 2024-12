Petrolina abre seleção simplificada na Educação com salários entre R$ 1.412 e R$ 2.638

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura de Petrolina, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, inicia nesta quarta-feira (18) as inscrições para o processo seletivo simplificado voltado à contratação temporária de profissionais em diversas áreas.

Sob a organização da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco e Faculdade de Petrolina - AEVSF/FACAPE, o certame oferece oportunidades para candidatos com formação nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com inscrições disponíveis até o dia 3 de janeiro de 2025.

As oportunidades disponíveis incluem cargos como professores substitutos, assistentes educacionais, técnicos em edificações e informática, além de auxiliares de cozinha e limpeza, entre outras funções.

As remunerações variam de R$ 1.412,00, para posições de nível fundamental, a R$ 2.638,51, oferecidos aos técnicos em edificações. Os interessados devem se inscrever pelo site www.facape.br/concursos.

As taxas variam entre R$ 70,00 e R$ 150,00, dependendo do nível do cargo pretendido. Quem desejar isenção da taxa pode solicitá-la até o dia 20 de dezembro, desde que cumpra os critérios exigidos. A seleção será realizada em uma única etapa, com prova objetiva prevista para o dia 19 de janeiro de 2025.



Inclusão e Reserva de Vagas



Há vagas reservadas para pessoas com deficiência (5%) e para negros e pardos (30%), conforme legislação vigente. Os candidatos devem comprovar suas condições no momento da inscrição e em fases posteriores do processo.

Calendário e Atendimento



O edital completo, incluindo informações sobre os cartões de inscrição e os locais de prova, estará disponível no site da FACAPE. Para esclarecer dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail concursopmp@facape.br, pelo WhatsApp (87) 3866-3260 ou pelo telefone (87) 3866-3269.



De acordo com a Secretaria de Educação, "a contratação de novos profissionais não apenas amplia as oportunidades de emprego, mas também visa fortalecer ainda mais a qualidade do ensino nas escolas públicas, fundamental para o desenvolvimento das futuras gerações".





*Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Petrolina