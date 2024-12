Recife inicia a primeira etapa da IV Copa de Bandas Escolares, reunindo mais de 2 mil estudantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No último sábado (14), teve início a IV Copa Recife de Bandas Escolares Waldenilson Costa, promovida pela Secretaria de Educação do Recife por meio do Núcleo de Atividades Culturais (NAC).

A competição, segundo a pasta, busca fomentar o intercâmbio entre as corporações musicais da Rede Municipal do Recife, incentivando o aprimoramento técnico e artístico, "além de reforçar valores como autodisciplina, civismo e espírito de equipe entre os participantes".

Nesta primeira etapa, intitulada “Em Frente, Marche!”, as bandas desfilaram em linha reta, percorrendo trajetos de 100 a 200 metros. Cerca de dois mil estudantes de 27 bandas participaram desta fase inicial, em evento realizado no Recife Antigo.

A estudante Laura Gomes, de 13 anos, faz parte da banda da Escola de Tempo Integral Maria Sampaio de Lucena. “No ano passado, tive a honra de ganhar a Copa de Bandas Escolares, e foi uma experiência incrível! Este ano, nossa banda ainda é maior, com mais participantes, e isso me deixa muito confiante e feliz. Estamos ensaiando bastante e nos dedicando ao máximo para essa copa, mal posso esperar para mostrar tudo o que preparamos e, quem sabe, trazer o troféu para casa novamente”, disse Laura.

Secretaria de Educação do Recife inicia Copa de Bandas Escolares com desfile no Recife Antigo - PAULO MELO/PCR

Outras etapas

A Copa Recife de Bandas Escolares Waldenilson Costa se estenderá por quatro etapas, com modalidades variadas e apresentações em diferentes locais da cidade, culminando na final no dia 21 de dezembro, na Escola Municipal em Tempo Integral Reitor João Alfredo, localizada na Ilha do Leite.

Genivaldo Francisco, gestor do NAC, falou sobre o momento. “A Copa é um grande momento para mostrar o resultado do trabalho desses estudantes, permitindo que eles expressem todo o seu potencial por meio da arte. Uma arte que educa, que transforma, que nos inspira a continuar realizando um trabalho de qualidade na nossa rede municipal de ensino. As expectativas são as melhores e a primeira etapa já foi incrível”, disse.