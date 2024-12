Prefeitura do Recife faz reposição e nomeia cerca de 100 professores não convocados no chamamento anterior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Foram publicadas no Diário Oficial do Recife, neste sábado (21), três portarias assinadas pelo prefeito João Campos, nomeando cerca de 200 profissionais para a rede municipal de ensino.

O anúncio foi feito ainda na noite da sexta-feira (20) nas redes sociais do prefeito. "Assinei três portarias para nomear quase 200 profissionais da educação para trabalhar nas nossas creches. São mais de 100 professores e mais de 80 auxiliares de desenvolvimento infantil (ADI) que reforçarão nosso time e contribuirão para a expansão da rede de creches", afirmou João Campos.

No entanto, a nomeação foi criticada por professores aprovados no último concurso público realizado pela Prefeitura do Recife. A categoria alega que a convocação está atrasada e serve apenas para repor as vagas não assumidas por docentes nomeados em junho.

"Mas João, isso foi só a substituição das vagas que deveriam ter sido preenchidas em junho, mas que foram proteladas até agora. Falta ainda a convocação dos demais", comenta um dos internautas na publicação do prefeito. De fato, no Diário Oficial, logo após os nomes dos novos nomeados, aparece a lista dos substituídos.

No entanto, a informação publicada no Diário Oficial não esclarece se os profissionais que estão sendo substituídos são apenas aqueles que não assumiram suas vagas após a nomeação em junho, se houve pedidos de demissão ou se a substituição se deve a outra razão. Embora haja uma lista de substituídos, não são detalhadas as circunstâncias que justificam essas mudanças.

Confira a lista dos nomeados no Diário Oficial clicando aqui!

Aprovados

A Coluna Enem e Educação tem recebido denúncias recorrentes de professores que afirmam que há vagas suficientes para convocar todos os aprovados que aguardam no cadastro de reserva. "No entanto, a prefeitura preferiu oferecer acumulação de carga horária aos professores recém-concursados, ao invés de chamar os aprovados do cadastro de reserva", disse uma professora aprovada à reportagem.

Ontem (20), os candidatos recorreram ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para denunciar a renovação de diversos contratos temporários de professores por mais um ano, apesar de o concurso ainda estar em vigor e o cadastro de reserva válido.

Por sua vez, a Secretaria de Educação esclareceu que "os professores contratados que atualmente atuam nas creches e escolas da Rede Municipal de Ensino desempenham um papel importante no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes".

"A decisão pela continuidade desses contratos visa garantir também a continuidade dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula. A Secretaria também informa que já está sendo realizado um mapeamento das necessidades de profissionais para 2025, e que um novo chamamento e nomeação de professores será feito em breve para compor o quadro da Rede Municipal de Ensino, especialmente para atuar nas novas escolas e creches que serão inauguradas ou ampliadas", concluiu o comunicado.