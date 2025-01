Curso pré-vestibular do CAV/UFPE está com inscrições abertas para alunos da rede pública

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O curso é destinado a estudantes que cursarão o 3º ano do ensino médio em 2025 ou já concluíram em escolas públicas de Vitória e arredores

O projeto de extensão Pré-Acadêmico Cavest - Um Passo para a Universidade está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (6) para o processo seletivo de novos alunos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de um formulário on-line.

O Cavest é um curso pré-vestibular vinculado ao Centro Acadêmico de Vitória (CAV), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O público-alvo são estudantes que irão cursar o 3º ano do ensino médio em 2025 ou que já tenham concluído o ensino médio em escolas públicas das redes estadual e municipal de Vitória de Santo Antão e regiões vizinhas.

A seleção será realizada através de uma prova presencial, que ocorrerá no dia 12 de janeiro, das 9h às 12h, nas instalações do CAV. Todo o processo seletivo é regulamentado por edital, disponível para consulta.

Disciplinas

O projeto abrange todas as disciplinas do ensino médio e oferece aulas teóricas ministradas por estudantes-monitores de cursos de licenciatura e bacharelado, vinculados a instituições públicas de ensino superior em Pernambuco.

Além disso, o Cavest promove atividades em ambiente virtual, utilizando ferramentas como blogs, Facebook, Instagram, Google Classroom e Google Meet. As ações são supervisionadas por coordenadores docentes institucionais da UFPE.

Monitores e professores

Os monitores e professores envolvidos no projeto desenvolvem estratégias didáticas voltadas ao fortalecimento da formação acadêmica dos alunos, com o objetivo de prepará-los para o Enem e outros vestibulares. Ao longo do ano, também são promovidas atividades culturais, que complementam o processo de aprendizado.

As reuniões periódicas entre monitores, professores e coordenadores têm como finalidade planejar os conteúdos e ajustar as estratégias pedagógicas. Além disso, encontros regulares com os pais são realizados para apresentar o progresso dos alunos e aprimorar o processo de ensino-aprendizagem.