Centro universitário oferece cursos gratuitos em áreas como Negócios, Saúde e Tecnologia

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) abre as portas do seu campus - localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão - para oferecer minicursos gratuitos às pessoas que queiram ampliar e aprofundar os seus conhecimentos em temas relevantes para a sua carreira.

Com conteúdos de teoria e prática, o projeto de formação continuada, que recebe o nome de "Prepare-se", vai acontecer entre os dias 14 e 29 de janeiro. É possível se inscrever e conferir a programação completa no link https://www.unit.br/masterclass.

A iniciativa tem como objetivo ajudar quem deseja se atualizar, ou até mesmo mudar de área, além de colaborar com aquelas pessoas que acabaram de sair do ensino médio e não decidiram qual graduação seguir, fator importante para se garantir um emprego, uma vez que uma formação aumenta em 75% as chances de se conquistar uma vaga no mercado, segundo dados da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).

Cursos e temáticas

São 25 cursos que abrangem as áreas de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

As temáticas escolhidas são aquelas que estão sendo discutidas e exigidas pelo mercado de trabalho como “Criatividade em Movimento: Desperte seu Potencial Criativo na Tecnologia”, “Microagulhamento e exossomas nas disfunções estética”, “Aspectos Psicossociais da Velhice”, “Oratória para Liderar”, “Análises de dados para Administração”, "Terapia nutricional na lesão por pressão e cicatrização de feridas", entre outros.

“No Prepare-se, todos os participantes vão receber certificados com carga horária de hora/aula que serão contabilizadas como atividades complementares. Investir em qualificação é uma dica muito importante para aqueles que queiram atender às exigências de empregadores e conquistar currículos mais atrativos”, explicou Karina Paz, supervisora de Carreiras da Unit-PE.

Para o Prof. Dr. Diogo Galvão, reitor da Unit-PE, a dinâmica do mundo do trabalho precisa de atenção e preparação dos aspirantes.

"Na Unit-PE, nosso maior compromisso é ajudar profissionais e estudantes a estarem verdadeiramente preparados e o caminho para se chegar a esse objetivo é oferecer uma educação inovadora, em que haja desafios reais e os alunos aprendam na prática e, assim, consigam transformar suas carreiras e a sociedade”, afirmou.