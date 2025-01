UPE antecipa divulgação do listão do SSA 3; confira a nova data

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Universidade de Pernambuco (UPE) anunciou, nesta segunda-feira (13), a antecipação da divulgação do listão dos classificados na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3).

Inicialmente previsto no edital para ser divulgado até o dia 22 de janeiro, o resultado estará disponível já nesta sexta-feira (17), segundo informações confirmadas pela Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) da UPE.

Essa modalidade de vestibular é voltada para estudantes do ensino médio, que são avaliados ao longo dos três anos. O SSA 3 é a última etapa para concorrer a uma vaga no ensino superior. As provas foram aplicadas nos dias 17 e 24 de novembro.

Os candidatos poderão conferir o desempenho individual por meio de login e senha nos sites: processodeingresso.upe.pe.gov.br e upe.br. Importante destacar que todo o processo será realizado exclusivamente de forma online.

Vagas

Este ano, a UPE oferece 3.620 vagas distribuídas entre 12 campi, contemplando 58 cursos de graduação. Do total de vagas, metade (1.810) é destinada aos aprovados pelo SSA, incluindo os cursos mais concorridos da instituição, e a outra metade (1.810) será preenchida por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (81) 3183-3769 ou (81) 3183-3791, pelo e-mail escolasdeaplicacao@upe.br ou pelo site processodeingresso.upe.pe.gov.br.