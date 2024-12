Enem e SSA: Como ajudar os estudantes a lidar com a ansiedade na espera pelos resultados dos vestibulares

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O resultado do Enem 2024 será divulgado no dia 13 de janeiro de 2025; os classificados do SSA 3 deverão ser divulgados até o dia 22 de janeiro de 2025

A espera pelos resultados dos vestibulares é, para muitos estudantes, um período marcado por grande ansiedade. Esse momento, repleto de emoções intensas, expectativas e, frequentemente, incertezas, exige cuidado e estratégias que ajudem a torná-lo mais leve e produtivo.

Para aqueles que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou que o resultado oficial será divulgado no dia 13 de janeiro de 2025.

Já em Pernambuco, os estudantes que participaram da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE) poderão consultar a lista de classificados até o dia 22 de janeiro de 2025, conforme estipulado no edital.

Para a psicóloga do Colégio Saber Viver, Joana Lins, neste momento é importante que os estudantes procurem ter alguma ocupação enquanto aguardam pelos resultados. Ela usa como referência, o poema escrito pelo educador Paulo Freire, que trata da famosa espera: “Não te esperarei na pura espera porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer.”

"Agora é o momento de buscar relaxar, desestressar, se envolver em atividades que promovam diversão, bem como se permitir descansar de um ano cansativo de estudos. É a hora de dar asas à imaginação e fazer um bocado do que se gosta", pontuou.

A profissional também destacou o papel das famílias neste período de expectativa. Neste caso, os pais e responsáveis precisa oferecer suporte e acolhimento, lembrando a estes jovens que as provas são importantes, mas se tratam de uma fase de suas vidas.

"Claro, uma fase importante, mas que de modo algum o define. Esse suporte e acolhimento podem se dar de diversos modos: seja por meio da conversa, de momentos juntos, do apoio para que o filho ou filha saia com amigos, dentre outros. Mas, de modo sucinto, posso afirmar que uma presença atenta às necessidades desse estudante é a base do papel da família", disse Joana Lins.

Quando o resultado não é o esperado

É essencial que os estudantes se preparem, não apenas para o sucesso, mas também para as possíveis frustrações. Embora não exista uma preparação definitiva para lidar com resultados inesperados, a experiência vivida no presente pode revelar-se uma grande fonte de aprendizado.

"Diante das frustrações, o aluno pode rever suas decisões e, passado algum tempo, ter maior clareza em relação a elas: reafirmando-as ou mudando a direção; seja em relação à estratégia de estudo, seja em relação ao curso escolhido", explicou a psicóloga do Colégio Saber Viver.

É importante ressaltar que cada resultado reflete um contexto único e singular para cada estudante. Cada aluno vivenciou experiências particulares, teve acesso a diferentes formas de ensino, enfrentou um ano com níveis variados de tranquilidade ou agitação emocional, adotou diferentes estratégias de estudo e pode ter contado com diferentes tipos de apoio, seja em saúde ou em educação — ou até mesmo nenhum suporte. Todos esses fatores têm um impacto significativo no resultado final.

"É preciso que cada estudante, junto com adultos que lhe dão suporte (sejam eles familiares, amigos ou professores) leiam esses contextos únicos com cuidado e aprendam com ele, tanto no sentido de saber como esse adolescente pode se cuidar melhor daqui pra frente, quanto para compreender como ele pode se preparar melhor para possíveis futuras provas", destacou Joana Lins.

A escola também possui um papel fundamental nesse processo. Mesmo com a diminuição do ritmo das aulas em algumas instituições, a escola deve ser um lugar de acolhimento e suporte emocional. Professores, psicólogos, psicopedagogos e outros colaboradores da equipe escolar devem estar disponíveis para fornecer o suporte necessário, ajudando os estudantes a lidar com os desafios emocionais e psicológicos dessa fase tão importante de suas vidas.