PROUPE 2025: Novo edital oferece 1.560 bolsas para estudantes das Autarquias Municipais de Pernambuco; saiba como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Programa Universidade para Todos em Pernambuco visa apoiar a formação superior de alunos com renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo

Estão abertas até o dia 27 de janeiro as inscrições para o Programa Universidade para Todos em Pernambuco (PROUPE). A iniciativa oferece 1.560 novas bolsas de até R$ 500 para estudantes das Autarquias Municipais de Ensino Superior no estado.

O programa visa apoiar a formação superior de alunos com renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo, com exceção para casos de complementação pedagógica para bacharéis e segunda licenciatura em áreas relacionadas para professores do ensino fundamental ou médio.

O edital 2025 foi divulgado na quarta-feira (15) e faz parte do pacote de ações do Programa Inova.PE. Os interessados em concorrer as bolsas devem se inscrever no site proupe.secti.pe.gov.br.

De acordo com o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE), Kenys Bonatti, o Proupe é parte estratégica para a formação e fixação de talentos em Pernambuco. "Com esse segundo edital do Proupe, vamos continuar contribuindo para a construção e o fortalecimento da trajetória acadêmica dos nossos estudantes", ressaltou.

Pernambuco possui 13 Autarquias Municipais de Ensino Superior, com a participação de mais de 11 mil estudantes, que atendem aos municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Belo Jardim, Limoeiro, Goiana, Petrolina, Garanhuns, Floresta, Venturosa, Pedra, Buíque, Santa Cruz e entre outros.

Concessão das bolsas

O primeiro será formado por alunos das áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em especial dos cursos de Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Estatística, Matemática, Física, Química, Oceanografia, Biologia e afins.

O segundo grupo terá os alunos dos demais cursos de graduação de nível superior. A destinação das bolsas para cada um dos grupos terá a proporção de 70% para o primeiro grupo e 30% para os participantes do segundo grupo.

"As bolsas possuem um peso maior para os cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) para atrair mais alunos dessas áreas e suprir as demandas que tradicionalmente existem no Estado", pontua Kenys Bonatti.