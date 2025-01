Jovens como protagonistas na conservação ambiental de Fernando de Noronha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fernando de Noronha enfrenta desafios para equilibrar o turismo com a conservação. Entre 2020 e 2024, a produção de resíduos sólidos aumentou 23%, de acordo com dados da administração local, pressionando os sistemas de coleta e descarte.

Diante desses desafios, as iniciativas de educação ambiental têm se fortalecido na ilha, com o objetivo de sensibilizar e envolver as novas gerações como protagonistas na conservação. Uma destas ações é o programa Férias Ecológicas, promovido pelo Projeto Golfinho Rotador.

Desde 1990, a iniciativa, que conta com patrocínio da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, já envolveu mais de 5 mil jovens, com atividades que incluem trilhas, teatro, saídas de barco, rodas de conversa, observação de golfinhos e tartarugas, pintura e leitura.

Estudante da EREM Arquipélago de Fernando de Noronha, Victória Milena Pereira Paiva, de 6 anos, contou porque decidiu participar. “A gente aprende sobre os golfinhos e as tartarugas, e porque é importante proteger a ilha. Senão, os golfinhos podem morrer e as tartarugas também”, explicou.

Outro participante, Alessandro Freire Santiago, também de 6 anos, vê o programa como uma oportunidade única. “É muito legal, porque a gente pode ir para a praia, aprender sobre golfinhos e tubarões. Aqui moram as plantas, as frutas, os animais e as pessoas. Então temos que cuidar da nossa casa”.

Oportunidade de liderança

Além de sensibilizar as crianças sobre a importância da conservação, as Férias Ecológicas também oferecem uma oportunidade de liderança para os mais velhos. Jovens com 14 anos ou mais podem atuar como monitores, ajudando na organização das atividades e inspirando os menores.

“Participar da monitoria do Golfinho Rotador tem sido incrível! Cuidar de crianças de 5 a 6 anos é uma experiência enriquecedora que desenvolve minhas habilidades de paciência, criatividade e responsabilidade. Contribuir para o desenvolvimento e aprendizado delas é gratificante. A equipe acolhedora criou um ambiente propício para crescimento pessoal e profissional”, diz Maria Paula, de 16 anos, que participa do programa pela primeira vez como monitora.

“O programa também possui um grande alcance social, pois cria oportunidades de diversão e aprendizado para crianças e adolescentes noronhenses, impedindo que estejam entregues ao ócio em pleno verão. Nesse período, o turismo atinge seu ápice, e a comunidade precisa lidar com diferentes realidades e mentalidades trazidas pelos visitantes”, destaca Cynthia Gerling, coordenadora de educação ambiental do projeto.

Estudantes de Fernando de Noronha aprendem lições de sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente enquanto - Ana Marina

Desafios do turismo

Fernando de Noronha, com seus pouco mais de 26 km², é um dos poucos lugares do mundo onde golfinhos-rotadores podem ser observados em seu habitat natural. Na Baía dos Golfinhos, é comum avistar grupos de até 600 indivíduos, proporcionando um espetáculo que atrai turistas de todo o mundo. Entretanto, essa mesma atratividade gera pressão sobre o ecossistema.

A educação ambiental, além de proteger o meio ambiente, transforma a relação da própria comunidade com o arquipélago. Para Juliana Silva, de 38 anos, mãe de Enzo Silva, o programa trouxe mudanças para sua família. “Meu pequeno, todos os dias, chega entusiasmado e contando as coisas. E eu estou muito feliz, porque ele quase nunca conta as coisas que acontecem no cotidiano dele.”

Essas lições também têm reflexos no comportamento da comunidade. “Em um mundo cada vez mais impactado pelas ações humanas, exemplos como o de Fernando de Noronha mostram que investir nas novas gerações é fundamental para garantir a conservação. Cada criança que aprende a cuidar da natureza se torna uma promessa de um presente e futuro mais sustentáveis”, destaca Cynthia Gerling.