Prefeitura do Recife promove colônia de férias gratuita no Pilar com jogos e brincadeiras

A Prefeitura do Recife, por meio das secretarias de Esportes, Executiva da Primeira Infância e Gabinete do Centro, realiza nos próximos dias 28 e 30 de janeiro, das 14h às 17h, de forma gratuita, uma programação especial para as crianças da comunidade do Pilar.

Três educadores estarão coordenando as brincadeiras que vão desde jogos populares até partidas de vôlei, basquete, futebol, queimado. No roteiro de diversão também estão apresentações infantis e oficinas interativas. O Instituto Casa das Asas também se fará presente e ajudará nesta promoção de inclusão, integração e cidadania.

“O Gabinete do Centro do Recife tem feito, de forma recorrente, ações com os moradores do Pilar, como no Dia das Crianças e no Natal. Quando a Prefeitura traz a diversão para o território deles, se aproxima da população e cumpre seu papel social. Estamos felizes com isso”, disse Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro do Recife.

A idealizadora do projeto Instituto Casa das Asas comemora a oportunidade de proporcionar isso às crianças e aos adolescentes: “Estamos chegando quase ao terceiro ano de atividades e ações voltadas para a primeira infância, com um olhar que também se estende aos adolescentes. É muito bom ver as crianças jogando vôlei, basquete, futebol e poder devolver a elas o lugar que elas pertencem: o lugar da criança, onde brincar na rua e viver novas experiências são direitos delas".

Colônia de Férias no Pilar

Data: 28 e 30 de janeiro de 2025

Local: Em frente à escola Nossa Senhora do Pilar

Horário: 14h às 17h

Programação: Atividades esportivas, jogos populares, oficinas, brincadeiras e atrações infantis