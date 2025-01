Estudantes selecionados no Programa Ganhe o Mundo cobram informações sobre data de embarque para o intercâmbio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Estudantes aprovados no Programa Ganhe o Mundo (PGM), oferecido pelo Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE), estão apreensivos devido à falta de informações sobre a data de embarque.

Após ajustes, a lista final com os nomes dos aprovados foi divulgada em 5 de novembro. Ao todo, 918 estudantes da Rede Estadual foram selecionados para intercâmbios no Canadá, Estados Unidos e Chile.

Desde então, muitos jovens esperavam embarcar ainda em 2024. No entanto, apesar do contato constante com a SEE, a única resposta é de que eles aguardem por novas orientações. Um grupo de WhatsApp foi criado pela pasta para facilitar a comunicação, mas até o momento os estudantes não sabem quando poderão realizar o sonho do intercâmbio.

"Inicialmente, as informações que tínhamos sobre o programa eram durante os aulões realizados no mês de agosto. Depois disso, tínhamos que pesquisar no site da Avalia, que era onde tinha as informações do concurso da PGM, porque a secretaria não enviava notícias e as escolas não sabiam o que estava acontecendo", afirmou uma estudante da Escola Técnica Estadual (ETE) Ginásio Pernambucano, no Recife, em conversa com a coluna Enem e Educação.

Os selecionados vão cursar o correspondente a um semestre letivo (média de 18 semanas, de acordo com o país de destino), em escola de nível médio de um dos países. Na primeira chamada de embarque, o programa contemplou 900 estudantes com 400 bolsas de estudos para o Canadá, 300 para os Estados Unidos e 200 para o Chile. Já na segunda chamada, 18 candidatos foram contemplados com vagas adicionais, sendo 10 para o Canadá, três para os Estados Unidos e cinco para o Chile.

Licitação de agências

De acordo com os alunos, os problemas começaram com a licitação para a escolha das agências responsáveis pelas viagens. A primeira licitação teria falhado, com apenas uma agência contratada para o intercâmbio para o Chile. Já a segunda licitação sofreu adiamentos e também não obteve sucesso, resultando na alocação de apenas 50% dos alunos para os Estados Unidos em uma única agência, com um único lote disponível.

O edital da licitação estabelece que "as datas de embarque devem garantir que os estudantes estejam na cidade onde residirão e estudarão até três (03) dias antes da data de início do semestre letivo". Diante disso, os estudantes pedem que os trâmites burocráticos sejam acelerados para que o programa possa acontecer ainda no primeiro semestre de 2025.

"O edital informa que o embarque seria até março de 2025, mas estamos no último dia de janeiro e ainda não temos nem uma agência definida", disse uma aluna do Ginásio Pernambucano, aprovada para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos.

Outro estudante, da Escola Técnica Estadual (ETE) Advogado José David Gil Rodrigues, em Jaboatão dos Guararapes, também expressou preocupação com a indefinição sobre o embarque, especialmente porque iniciará o terceiro ano do ensino médio e teme que a viagem possa interferir no cronograma de estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"Já conversei muito com minha mãe sobre a possibilidade de o intercâmbio realmente acontecer, porque este será um ano muito importante devido ao Enem, e preciso focar em fazer uma boa prova. Então, fico me perguntando se o intercâmbio será vantajoso. Disseram que o embarque seria no ano passado, mas agora estamos sem previsão", comentou o estudante à coluna.

Exigência do programa

Para aprovação do Programa Ganhe o Mundo, o candidato precisava alcançar a nota mínima de seis. Após essa primeira etapa, os aprovados passaram por uma análise dos requisitos previstos no edital: frequência mínima de 85% no primeiro ano do ensino médio; média de sete em português e matemática; idade máxima de 16 anos, 11 meses e 29 dias no ato da inscrição; e idade mínima de 14 anos completos até a data do embarque.

A questão da idade também tem sido um problema para parte dos candidatos. 'Pessoas que nasceram em 2007 estão muito apreensivas porque no edital diz que não pode completar 18 anos na data do intercâmbio', ressaltou o estudante da ETE Advogado José David Gil Rodrigues."

Resposta da SEE-PE

A coluna Enem e Educação entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado, nesta sexta-feira (31), questionando se há existe uma agência definida e qual a previsão de embarque dos alunos que vão fazer o intercâmbio nos Estados Unidos e no Canadá.

Por nota, a pasta informou que os estudantes selecionados para o Programa Ganhe o Mundo devem aguardar novas orientações sobre o processo do intercâmbio".

"As informações detalhadas sobre o cronograma e a agência responsável serão divulgadas assim que a licitação, que está em sua fase final, for concluída. Quanto à preocupação dos alunos que completam 18 anos neste ano, a Secretaria assegura que está buscando ajustar os prazos para que todos os alunos selecionados possam embarcar no segundo semestre", diz o comunicado.

"A SEE reforça seu compromisso com os estudantes e suas famílias, assegurando que todos os passos necessários estão sendo tomados para viabilizar a realização do intercâmbio de maneira segura", finaliza a nota.