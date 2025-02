Fardamento da Rede Estadual de Ensino começa a ser distribuído para o ano letivo de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As fardas dos estudantes da Rede Estadual estão sendo confeccionadas integralmente no Agreste pernambucano, no Polo de Confecções

A partir desta sexta-feira (31) o Governo do Estado deu início ao cronogroma de distribuição dos fardamentos escolares. As fardas foram 100% confeccionadas em Pernambuco e as entregas devem começar pelas escolas da Região Metropolitana de Recife, se estendendo para Zona da Mata, Agreste e Sertão.

A previsão é de que os fardamentos sejam entregues no primeiro mês do semestre letivo, lembrando que alunos novatos possuem prioridade no recebimento.

A confecção das fardas é uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado (SEE) e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), fruto de uma iniciativa estadual para fortalecimento da economia local, além de valorizar a mão de obra regional.

“Além de garantir uniformes de qualidade para os estudantes, essa ação gera empregos, movimenta o Polo Têxtil e valoriza o trabalho de centenas de famílias que dependem do setor. É uma política pública que une a educação e o desenvolvimento econômico, com impactos positivos para Pernambuco”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

O investimento anual total para a fabricação das fardas será em torno de R$ 33,8 milhões, com a colaboração de mais de 15 empresas localizadas no maior polo de produção de vestuário do Nordeste. As empresas cadastradas terão a responsabilidade de produzir aproximadamente 1,8 milhão de peças ao longo de 2025, garantindo fardas novas para os alunos da rede estadual.

Polo de Confecções do Agreste

O Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco é uma das maiores concentrações de indústrias do setor têxtil do Brasil, abrangendo cidades como Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Bezerros, Limoeiro, entre outras. É o maior polo de produção de vestuário do Nordeste.

As peças confeccionadas na região são comercializadas no mercado nacional e internacional. O local é um dos principais motores da economia pernambucana, com forte geração de empregos para as milhares de empresas que fazem parte do polo.