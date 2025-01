Prefeitura de Nazaré adia início das aulas para focar em melhorias e segurança para alunos e professores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura de Nazaré da Mata divulgou, nesta sexta-feira (31), o adiamento do início do ano letivo na rede municipal de ensino para o dia 10 de março.

A medida, baseada em um laudo técnico solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, visa, sobretudo, assegurar a segurança dos mais de 3.000 estudantes da educação infantil e do ensino fundamental, assim como de professores e funcionários.

As aulas eram previstas para começar no dia 6 de fevereiro, no entanto, após a constatação de graves problemas estruturais nas 14 escolas do município, situadas na área urbana e rural, foi necessário adiar. No início do ano, equipes de engenharia e arquitetura realizaram uma inspeção em todas as unidades e identificaram danos como tetos danificados, infiltrações, fios expostos com risco de choque elétrico, falta de carteiras e até paredes comprometidas.

Com as fortes chuvas que atingiram o estado de Pernambuco nos últimos dias, a situação se agravou e revelou outros problemas, como risco de desabamentos de paredes e falhas nas instalações elétricas.

"Nossa prioridade é a segurança das crianças, dos professores e de todos os profissionais da educação. Não podemos, de maneira nenhuma, colocá-los em risco. Por isso, tomamos essa decisão difícil, mas necessária: só voltaremos às aulas quando houver segurança para todos", destacou a secretária municipal de Educação, Domitila Planta.

Os trabalhos de revitalização devem seguir até o dia 21 fevereiro. Depois disso, entre os dias 24 e 28 de fevereiro, as unidades de ensino estarão se preparando para receber os grupos de maracatus, que tradicionalmente utilizam as escolas como base durante os dias de folia de momo.

Durante os dias 3, 4 e 5 de março, acontece o Encontro de Maracatus e o Carnaval de Nazaré da Mata. Já no dia 7 de março, as escolas passarão por uma faxina para recepcionar os alunos no dia 10.

Para que o calendário escolar não seja prejudicado, a prefeitura determinou a antecipaçãode uma parte do recesso escolar, que acontece em julho, para o mês de fevereiro. Além disso, para que o aprendizado nao seja prejudicado, será adotado um plano de reposição de atividades aos sábados e aulas extras.

Mais informações sobre o andamento das obras e o calendário de reposição serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Nazaré da Mata.