Programa Mais Ciência na Escola dobrará unidades em 2025; Pernambuco já conta com 75 escolas

O Programa Mais Ciência na Escola, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), tem a meta de dobrar o número de escolas participantes em 2025. Atualmente, o programa já alcança 1.000 unidades de ensino em todo o Brasil, mas a expectativa é chegar a 2.000 escolas até o final do ano.

Financiado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), o programa é uma parceria entre o MCTI, o Ministério da Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Segundo a coordenadora-geral de Popularização da Ciência e Tecnologia do MCTI, Luana Bonone, a ampliação será possível graças a um novo aporte de recursos.

“São mil escolas no país, resultado do investimento de R$ 100 milhões do FNDCT. Durante a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em novembro de 2024, a ministra do MCTI, Luciana Santos, anunciou um novo investimento de mais R$ 100 milhões, que será aplicado ainda no primeiro semestre de 2025. Com isso, esperamos alcançar 2 mil escolas em todo o Brasil”, destaca Bonone.

Foco no Nordeste: 35,5% das unidades do programa

O Nordeste concentra 355 escolas, o que representa 35,5% do total de unidades participantes do programa. De acordo com Bonone, a expansão seguirá o mesmo critério de distribuição das unidades já existentes.

“A ideia é contemplar o projeto classificado como 2º lugar em cada Unidade da Federação. Em casos em que houve apenas um projeto aprovado em determinado estado, o novo recurso será direcionado para outro estado da mesma região”, explica a coordenadora.

Confira o número de escolas no Programa na região Nordeste:

- Bahia: 90 escolas

- Pernambuco: 75 escolas

- Ceará: 75 escolas

- Maranhão: 30 escolas

- Paraíba: 30 escolas

- Alagoas: 15 escolas

- Piauí: 15 escolas

- Rio Grande do Norte: 15 escolas

- Sergipe: 10 escolas

Educação científica e letramento digital

Lançado em julho de 2024, o Programa Mais Ciência na Escola tem o objetivo de promover o letramento digital e a educação científica por meio da implantação de laboratórios maker em escolas públicas. Esses espaços permitem que os estudantes transformem teoria em prática, desenvolvendo ideias e projetos inovadores.

Além da infraestrutura dos laboratórios, o programa oferece planos de atividades estruturados; formação continuada para professores; bolsas de incentivo para docentes e estudantes.