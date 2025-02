Lista de espera do Sisu 2025: UFPE, UPE e UFRPE preparam convocações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As três principais universidades públicas de Pernambuco – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e Universidade de Pernambuco (UPE) – estão em fase de preparação para as convocações da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025.

Nesta quarta-feira (12), a UFPE divulgou a lista de estudantes remanejados, ou seja, candidatos que já haviam sido convocados anteriormente, mas tiveram seu ingresso alterado obrigatoriamente do segundo semestre para o primeiro semestre de 2025.

Já a primeira convocação da lista de espera está prevista para ser publicada na próxima sexta-feira (14), até às 23h59. No mesmo dia a UFRPE também deve convocar os candidatos para as vagas remanescentes.

De acordo com o edital de matrícula e remanejamentos da UPE, a primeira convocação da lista de espera do Sisu e do SSA3 seria publicada no dia 21, a partir das 17h.

No entanto, nesta quarta-feira (12) foi publicado um comunicado no site da instituição anunciando uma alteração nas datas e prazos do processo seletivo.

“A Universidade de Pernambuco (UPE) informa aos candidatos do Sistema de Seleção Unificada 2025 (SiSU), que manifestaram interesse em participar da lista de espera da UPE, que em virtude do atraso da listagem disponibilizada pelo Ministério da Educação, será necessário realizar alterações no prazo para Heteroidentificação (ações afirmativas A3 e A4). As novas datas serão publicadas junto com a lista de espera da UPE, tão logo seja possível”, diz o comunicado.

Os candidatos deverão acompanhar as publicações no site processodeingresso.upe.pe.gov.br.

Comunicações oficiais

Os candidatos que aguardam uma vaga nas universidades devem ficar atentos aos sites oficiais e redes sociais das instituições para conferir se foram convocados.

UFPE

Site: sisu.ufpe.br

Instagram: @ufpe.oficial

UFRPE

Site: ufrpe.br

Instagram: @ufrpe

UPE

Site: processodeingresso.upe.pe.gov.br

Instagram: @upeoficial_