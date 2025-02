Governo de Pernambuco anuncia nomeação de 99 novos servidores para a Educação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco convocou 99 profissionais para a área da Educação, nos cargos de Analista em Gestão Educacional e Assistente Administrativo.

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (13). Segundo o Executivo estadual, desde 2023, já foram convocados 1.025 analistas e 593 assistentes. Esta nomeação de quinta-feira é a segunda realizada em fevereiro, já que no último sábado (8) foram convocados 60 analistas e sete assistentes.

"Realizamos a maior nomeação da história da rede educacional de Pernambuco, convocando profissionais bastante qualificados. Quero dizer aos novos servidores que sejam bem-vindos. Contamos com vocês para elevar, ainda mais, a qualidade do ensino no Estado", afirmou a governadora Raquel Lyra.

“Os novos profissionais chegam para reforçar os setores administrativos das nossas escolas e fortalecer a rede estadual de ensino de Pernambuco. Esta nomeação, a segunda somente no mês de fevereiro, reafirma o compromisso assumido pela gestão da governadora Raquel Lyra em garantir o acesso a uma educação de qualidade para todos os pernambucanos”, declarou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

PE + Digital

Os analistas e assistentes serão beneficiados nas próximas rodadas do PE + Digital com a entrega de notebooks. A iniciativa busca desenvolver as competências digitais dos servidores da Secretaria de Educação de Pernambuco, aprimorando o planejamento das atividades pedagógicas.

Os primeiros notebooks do programa foram entregues no final de janeiro, em Petrolina, no Sertão do São Francisco. No total, cerca de 13 mil servidores efetivos, entre professores, analistas e assistentes serão contemplados com os equipamentos. O investimento no PE + Digital é de R$ 44 milhões.

Revisão do PCCR

Nesta quarta-feira (12), a coluna Enem e Educação trouxe o apelo dos Analistas em Gestão Educacional de Pernambuco, lotados nas unidades escolares, nas Gerências Regionais de Educação e na sede da Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE), pela reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

Nos concursos de 2006 e 2008, os profissionais que ingressaram na carreira recebiam vencimentos superiores em cerca de 30% em relação a outros cargos de igual nível de escolaridade e carga horária. Atualmente, o cargo de Analista em Gestão Educacional tem vencimento base inicial cerca de 27% inferior ao de cargos equivalentes.

"Os índices de valorização na educação não são alcançados por meio de um único cargo. Todos os profissionais da educação merecem respeito e valorização. Embora o ideal seja um piso digno para todos, pedimos que, ao menos, respeitem o nível de escolaridade do nosso cargo, para que possamos alcançar, dentro do PCCR, um vencimento mais justo e valorizar nossa carreira", afirmou Renata de Barros, Analista Psicóloga do Núcleo de Atenção ao Servidor da GRE Agreste Centro Norte e representante do grupo União dos Analistas em Gestão Educacional da SEE-PE.

Em resposta à coluna, a pasta reforçou que "os analistas foram contemplados na campanha de reajuste salarial de 2024. No entanto, ainda não há tratativas com a pasta para a campanha de 2025. A Secretaria esclarece, ainda, que está em conformidade com o prazo de resposta do referido processo", conclui a nota.

