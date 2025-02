Enem dos professores: saiba como vai funcionar a Prova Nacional Docente (PND)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o objetivo de unificar o processo de ingresso de professores nas redes públicas de ensino, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) lançaram a Prova Nacional Docente (PND), dentro do programa Mais Professores para o Brasil.

Chamada de "Enem dos Professores", a prova foi criada para incentivar a realização de concursos públicos. Segundo Gregório Grisa, secretário-executivo adjunto do MEC, "atualmente, há uma média de 7,5 anos sem a realização de concursos nas redes municipais e de cinco anos nas estaduais. Esse é um longo período sem a renovação dos profissionais da educação."

A PND poderá ser utilizada pelos entes federados como etapa única ou complementar nos processos seletivos para admissão de docentes. A adesão à prova é voluntária e aberta a todas as secretarias estaduais, municipais e do Distrito Federal, podendo ser realizada junto ao MEC, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec), até o dia 17 de abril deste ano.

Realização do "Enem dos Professores"

O exame será conduzido pelo Inep, com aplicação descentralizada por todo o país no mês de novembro, utilizando a matriz de referência e os instrumentos de avaliação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes das Licenciaturas (Enade das Licenciaturas).

De acordo com o MEC, a prova ocorrerá conforme o calendário e os locais de aplicação definidos para o Enade das Licenciaturas. Para os estudantes concluintes de cursos de licenciatura que participam do Enade, a PND será a avaliação teórica do exame.

“A Prova Nacional Docente deixará claro para todos os licenciados, especialmente para aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho, qual o caminho para a formação e o ingresso na carreira. Atualmente, há um número significativo de formados que não têm visibilidade sobre os meios de acesso à profissão”, afirmou o presidente do Inep, Manuel Palacios, durante apresentação do PND no Encontro de Novos Prefeitos e Novas Prefeitas, realizado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, em Brasília, no dia 12 de fevereiro.

“Assim, a cada ano, em novembro, teremos uma prova, com editais publicados pelos entes federados e regras bem definidas. Isso gerará um impacto cumulativo ao longo dos próximos anos, contando também com o apoio de políticas federais que incentivam o interesse pela formação”, acrescentou.

A previsão é de que o Inep disponibilize os resultados da primeira edição ainda em 2025, permitindo que as redes de ensino os utilizem em seus processos seletivos. “A contratação de professores, por meio de processos simplificados, precisa ser concluída até o fim do ano, pois, em janeiro, ocorre a lotação desses docentes”, explicou Palacios.

