Com 28 bairros sem creches municipais e mais de 6 mil crianças na lista de espera, Recife enfrenta desafio

Um espaço seguro e acolhedor onde são realizadas intervenções necessárias para o desenvolvimento pleno da criança. É dessa forma que Cida Freire, integrante do Conselho Gestor do Fórum em Defesa da Educação Infantil de Pernambuco e do Fórum de Educação Infantil de Olinda, qualifica a importância das creches.

De acordo com Cida Freire, três pilares fundamentais guiam (ou deveriam guiar) as creches, trazendo benefícios também para os pais: “É o espaço privilegiado do educar, brincar e cuidar. Para as crianças, [a creche] vai garantir aspectos sociais, emocionais, físicos ou cognitivos. E para as famílias, o espaço (...) onde é possível deixar a criança, por uma necessidade ou não de trabalho”, explica.

Em um resgate histórico, a pesquisadora da Fundaj e professora do Mestrado em Educação, Culturas e Identidades - Ufrpe/Fundaj, Patrícia Simões, destaca que ao longo do tempo houve uma mudança na maneira como a função da creche passou a ser encarada.

“As creches surgiram com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, numa perspectiva bem filantrópica/assistencialista. Só na década de 1980, com os estudos da psicologia do desenvolvimento, que a creche passa a ser entendida no âmbito da educação. Então, o trabalho da creche passa a ser pedagógico, com sua centralidade no desenvolvimento integral dos bebês e das crianças pequenas”.

Creche Escola Engenheiro Sebastião Barreto Campello - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Tipos de creches

Dada essa relevância de cunho político-social, a reportagem da Rádio Jornal solicitou à Prefeitura do Recife (PCR), via Lei de Acesso à Informação (LAI), o total de creches administradas pelo município.

Na resposta enviada, consta o nome de 181 creches*. Deste total, 46 são creches municipais. Ou seja, são exclusivamente de responsabilidade da prefeitura. Outras 56 são creches escola. Elas também são mantidas pelo município, mas possuem uma infraestrutura mais padronizada. As 79 restantes são do tipo parceiras. Nesses casos, uma parte da verba municipal é destinada a entidades privadas ou organizações que possam administrar as unidades.

Distribuição por Região Político Administrativa (RPA)

Do total de creches, a maior parte se concentra na Região Político Administrativa 4 (RPA4), com 42. As creches parceiras são maioria nas RPAS 2, 3, 4 e 5. É a RPA5 que concentra a maior quantidade de creches parceiras: 20 no total.

Bairros sem creches

Dos 94 bairros que compõem o Recife, 28 não possuem creches administradas pela PCR. A maior quantidade de bairros sem creches está localizada na RPA3. São 11 no total. Na RPA6, todos os bairros possuem ao menos uma creche.

O detalhamento é o seguinte:

RPA1 (5 bairros sem creches): Cabanga, Ilha do Leite, Paissandu, Santo Antônio e Soledade.

RPA2 (6 bairros sem creches): Beberibe, Encruzilhada, Hipódromo, Ponto de Parada, Porto da Madeira e Peixinhos.

RPA3 (11 bairros sem creches): Aflitos, Derby, Espinheiro, Graças, Jaqueira, Parnamirim, Pau Ferro, Poço, Santana, Sítio dos Pintos, Tamarineira.

RPA4 (2 bairros sem creches): Prado e Zumbi.

RPA5 (4 bairros sem creches): Caçote, Curado, Sancho e Tejipió.

Creches por bairros

Dos 66 contemplados, Imbiribeira (10), Iputinga (8), Cordeiro (8), Areias (8), Várzea (7) Afogados (6) e Torrões (6), possuem a maior quantidade de creches - todos com mais de 5 unidades.

É possível verificar a quantidade de creches por bairro do Recife no gráfico a seguir:

Lista de espera

De acordo com dados disponíveis no portal Matrícula 2025** (matriculaonline.recife.pe.gov.br), há um total de 6.129 crianças na lista de espera por uma vaga em alguma creche administrada pela Prefeitura do Recife.

A Creche Municipal Sonho de Criança (RPA6 - Ibura) possui 207 crianças na fila de espera por uma vaga. No momento, a unidade possui 89 vagas preenchidas***. Isso significa que para cada aluno matriculado, há aproximadamente 2,33 crianças na fila de espera.

Considerando essa proporção, o destaque fica para a Creche Escola da Imbiribeira. São 65 matrículas ativas e 172 na espera - proporção de 2,65.

Impactos sociais

Como relatado no início desta reportagem, a importância das creches abrange uma parcela significativa da sociedade, impactando não apenas a criança, mas também os pais/responsáveis.

Nesse cenário, a conselheira educacional Cida Freire classifica que a falta de acesso às creches é mais um fio entrelaçado na malha da desigualdade social: “[Sem acesso às creches], as crianças não têm acesso a direitos básicos e direitos que vão ser estruturantes para a sua formação.”

Para que as creches estejam à disposição dos que necessitam, a pesquisadora Patrícia Simões pontua que as famílias precisam ter consciência dos seus direitos: “É a partir dessa consciência/conhecimento que deve haver a cobrança do poder público. E essa cobrança deve acontecer de uma forma organizada. Através dos movimentos de bairros, movimentos de mulheres, dos conselhos de educação, conselhos tutelares, etc.”.

Prefeitura do Recife promete mais investimentos em creches - Paulo Melo

Resposta da prefeitura

Em nota, a Prefeitura do Recife afirmou que em menos de quatro anos, mais que dobrou o número de vagas em creches na Rede Municipal de Ensino. Segundo a gestão, eram 6.429 vagas em 2021. Em 2024, esse número saltou para 15 mil.

Para o ano letivo de 2025, a prefeitura contabiliza 16 mil vagas disponíveis para as crianças. A nota ainda menciona valores financeiros. A expectativa da PCR é investir aproximadamente R$ 50 milhões para gerar novas vagas.

Confira a nota na íntegra:

Nota - Secretaria de Educação do Recife

A Secretaria de Educação do Recife informa que, em menos de quatro anos, mais que dobrou o número de vagas em creches na Rede Municipal de Ensino, saindo de 6.429 vagas, em 2021, para mais de 15 mil vagas no final de 2024. Para o ano letivo de 2025, já são, atualmente, 16 mil vagas disponíveis para as crianças, atingindo em 40% do compromisso assumido pelo governo para esta segunda gestão, que é triplicar as vagas em creches na rede do Recife, chegando ao número de 20 mil vagas, na etapa que envolve crianças de 0 a 3 anos.

Nos últimos anos, foram investidos mais de R$ 150 milhões em construções de novas creches, ampliações de unidades já existentes, requalificações, equipamentos, contratações de profissionais e parcerias com instituições sem fins lucrativos, através do programa Infância na Creche. Para este ano de 2025, a expectativa é investir mais cerca de R$ 50 milhões para gerar novas vagas, reafirmando o compromisso da atual gestão municipal com a educação, especialmente na etapa de creche, ofertando estruturas modernas e de qualidade e, principalmente, expandindo a oferta de vagas para acolher mais crianças e beneficiando as famílias. Mesmo com todos os esforços, a Secretaria de Educação do Recife reconhece que a fila de espera na educação infantil ainda é um grande desafio, mesmo considerando a expressiva ampliação da oferta de vagas de creches.



*Em 7 de fevereiro, deste ano, a Prefeitura do Recife inaugurou a Creche Escola da Mangabeira. Essa unidade, contudo, não consta na lista enviada via Lei de Acesso à Informação.

**Consulta realizada em 21/02/2025.

***Os dados foram repassados pela Prefeitura do Recife, via Lei de Acesso à Informação, em 20/02/2025.