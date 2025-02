Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho anuncia convocação de 265 novos professores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, por meio da Secretaria de Educação, anunciou nesta quinta-feira (27) a convocação de 265 professores aprovados no concurso público realizado em 2019.

De acordo com a gestão municipal, além do reforço no quadro de docentes, está em andamento um plano de recuperação estrutural que abrangerá 80% das 104 unidades educacionais, entre escolas e creches.

Atualmente, a rede municipal atende mais de 30 mil alunos e conta com cerca de 3 mil profissionais da Educação, mas segundo a atual administração, o setor enfrenta desafios significativos para manter a qualidade do ensino.

“Esses profissionais foram aprovados no concurso que realizamos em 2019. São professores de diversas áreas, incluindo Educação Infantil, Matemática, Português, Libras, Música, entre outras. Decidimos pela convocação imediata porque, para nós, a Educação é prioridade absoluta”, afirmou o prefeito Lula Cabral.