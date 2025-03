Pesquisadora da UPE é destaque no Prêmio Mulheres e Ciência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A professora doutora Patrícia Takako Endo, docente da Universidade de Pernambuco (UPE) - Campus Caruaru, foi uma das pesquisadoras agraciadas na primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência, idealizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Pesquisadora líder do grupo de pesquisa dotLAB Brazil da UPE, Patrícia Endo recebeu o prêmio na Categoria Estímulo, sendo a única representante da região Nordeste, na área de Ciências Exatas, da Terra e Engenharias. A premiação será realizada no dia 12 de março, na sede do CNPq.

“O prêmio tem uma importância que vai além do reconhecimento acadêmico. Ele representa o reconhecimento do meu papel como mulher na ciência, em especial na área de computação, onde somos minoria. Agradeço a todas as mulheres que passaram pela minha vida, me inspirando, ensinando e me permitindo compartilhar um pouco dos meus conhecimentos. Obrigada a todas e todos que sempre estiveram ao meu lado nessa caminhada científica”, declarou a professora, que também é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação da Escola Politécnica de Pernambuco (POLI/UPE).

Reconhecimento

Com o objetivo de valorizar e reconhecer a contribuição das mulheres para o avanço da ciência no Brasil, a premiação busca promover diversidade, pluralidade e equidade de gênero, além de incentivar a maior participação feminina nas carreiras de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Além de premiar pesquisadoras e instituições de excelência, o Prêmio Mulheres e Ciência, realizado em parceria com o Ministério das Mulheres, o British Council e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, destaca a aplicação do conhecimento e da tecnologia em diferentes áreas.

"Estamos muito felizes com essa ação vitoriosa do CNPq e parceiros. Juntamos forças para lançar esse prêmio que, estamos certos, representa um importante estímulo à equidade de gênero em nossas instituições acadêmicas", afirmou a diretora de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação do CNPq, Dalila Andrade Oliveira.

“É um orgulho para a comunidade acadêmica da Universidade de Pernambuco ter o reconhecimento do valioso trabalho da professora Patricia Takako Endo pelo CNPq. A premiação é fundamental para que possamos diminuir as desigualdades de gênero na ciência e estimular novas pesquisadoras. Parabenizo a docente pela conquista, que é para todas as instituições”, destacou a Profa. Socorro Cavalcanti, Reitora da UPE.

Categorias

A premiação abrange três categorias: Estímulo: voltada para pesquisadoras com até 45 anos; Trajetória: para cientistas com 46 anos ou mais; Mérito Institucional: reconhecimento a instituições comprometidas com a equidade de gênero na ciência.

As categorias Estímulo e Trajetória contemplam três vencedoras, uma em cada grande área do conhecimento: Ciências da Vida; Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes.

O Prêmio Mulheres e Ciência recebeu 1.134 propostas: 697 na categoria Estímulo, 410 na categoria Trajetória e 27 na categoria Mérito Institucional.

Confira a lista das vencedoras:

Categoria: Estímulo

Ciências da Vida: Mariana Emerenciano Cavalcanti de Sá - Instituto Nacional de Câncer (INCA)

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias: Patricia Takako Endo - Universidade de Pernambuco (UPE)

Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes: Marina Alves Amorim - Fundação João Pessoa (FJP)

Categoria: Trajetória

Ciências da Vida: Camila Cherem Ribas - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias: Mariangela Hungria da Cunha - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes: Debora Diniz Rodrigues - Universidade de Brasília (UnB)

Categoria: Mérito Institucional

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)

*Com informações da Assessoria de Comunicação da UPE